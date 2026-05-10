Polideportivo
10 de mayo de 2026 a la - 19:17

La Copa de Oro de fútbol de salón empezó con muchas emociones

Independiente (rojo) y Atenas protagonizaron un emocionante partido, en la fecha inaugural de la Copa de Oro de fútbol de salón.

Este fin de semana arrancó la Copa de Oro 2026 de fútbol de salón, el principal certamen del salonismo metropolitano, con la disputa de 14 equipos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El vigente campeón, 29 de Septiembre estuvo a punto de desertar del torneo principal de fútbol de salón, pero al final solicitó el cambio de programación inicial, y en lugar de jugar el miércoles, recién el viernes enfrentó a Simón Bolívar, en Trinidad. Los trinidenses se impusieron por la Serie A, por el marcador de 6 a 3.

Los otros resultados por esta serie fueron: Sportivo José Meza de Ñemby le ganó a Cerro Corá de Lambaré, en terriborio ñeemyense, por 2-1.

Artemios FC se impuso al Deportivo Primor por 4 a 2. Tuvo fecha libre: San Antonio.

Por el Grupo B, Deportivo Atenas e Independiente de Barrio Obrero disputaron un partidazo en el Fomento, con paridad de 2-2.

Por otra parte, La Merced cayó contra Villeta FC 3-1, jugando de local en el polideportivo de José Meza.

El juego 12 de Junio vs. Nuestra Señora de la Asunción Club no se llevó a cabo, y será reprogramado.

Tuvo libre Fomento de Barrio Obrero.

* Próxima fecha. La fecha 2 se disputará a partir de este martes.

Grupo B - martes 12 de mayo: Fomento de Barrio Obrero vs. 12 de Junio en el Fomento (juego televisado);

Jueves 14 de mayo: NSA Club vs. Villeta FC en cancha de Bolívar;

Independiente de Barrio Obrero vs. La Merced en cancha a confirmar. Libre: Atenas.

Grupo A - miércoles 13 de mayo: Primor vs. Simón Bolívar en cancha de los bolivarianos,

San Antonio vs. José Meza en cancha a confirmar.

Cerro Corá vs. Artemios en Lambaré. Libre: 29 de Setiembre.