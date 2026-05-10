La Copa de Oro de fútbol de salón empezó con muchas emociones

El vigente campeón, 29 de Septiembre estuvo a punto de desertar del torneo principal de fútbol de salón, pero al final solicitó el cambio de programación inicial, y en lugar de jugar el miércoles, recién el viernes enfrentó a Simón Bolívar, en Trinidad. Los trinidenses se impusieron por la Serie A, por el marcador de 6 a 3.
Los otros resultados por esta serie fueron: Sportivo José Meza de Ñemby le ganó a Cerro Corá de Lambaré, en terriborio ñeemyense, por 2-1.
Artemios FC se impuso al Deportivo Primor por 4 a 2. Tuvo fecha libre: San Antonio.
Por el Grupo B, Deportivo Atenas e Independiente de Barrio Obrero disputaron un partidazo en el Fomento, con paridad de 2-2.
Por otra parte, La Merced cayó contra Villeta FC 3-1, jugando de local en el polideportivo de José Meza.
El juego 12 de Junio vs. Nuestra Señora de la Asunción Club no se llevó a cabo, y será reprogramado.
Tuvo libre Fomento de Barrio Obrero.
* Próxima fecha. La fecha 2 se disputará a partir de este martes.
Grupo B - martes 12 de mayo: Fomento de Barrio Obrero vs. 12 de Junio en el Fomento (juego televisado);
Jueves 14 de mayo: NSA Club vs. Villeta FC en cancha de Bolívar;
Independiente de Barrio Obrero vs. La Merced en cancha a confirmar. Libre: Atenas.
Grupo A - miércoles 13 de mayo: Primor vs. Simón Bolívar en cancha de los bolivarianos,
San Antonio vs. José Meza en cancha a confirmar.
Cerro Corá vs. Artemios en Lambaré. Libre: 29 de Setiembre.