Concluyó el primer eslabón del Ranking de la Fedepa

Buena convocatoria de amazonas y jinetes tuvo la primera cita con el ranking de la Fedepa, en el Acá Carayá.

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Los mejores atletas surgieron este domingo, recibiendo sus justos premios luego de lucirse en las dos jornadas de saltos.

Resultados

Paul Edwards fue el participante en la categoría 1.30, con su montado R.S. Lux del Rakiura Equestrian.

Mauricio Brizuela se consagró campeón en la 1.20, con Zeus B del Centro Ecuestre La Fortaleza.

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Mónica Vargas con Espartano del Horse King fue la mejor luego de ganar los dos días en 1.10.

Arnaldo Chamorro con Fantástico Buenaventura de Rakiura se impuso en 1.00 metro.

Laura Cass con Ben Hur Buenaventura del Rakiura fue la mejor en 0.90 Mayores, mientras Viviani Pérez con Tambo Yrendagué del Acá Carayá fue la campeona en Menores.

Sirsalis Servín con Toby del San Jorge se coronó en 0.80 Mayores, y Fernando González fue galardonado en Menores.

Camila Ahrens con Zaimen del Acá Carayá fue laureada en 0.70 Mayores, y Yasmin Vázquez con Rosita de la Asocab llevó la corona en Menores.

Paloma Monges con Americana de la epe en 0.60 Mayores, y Ema Arréllaga con Kayan de La Fortaleza en Menores.