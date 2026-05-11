Los campeones internacionales Fomento y 12 de Junio debutan en la Copa de Oro de salonismo

El campeón Sudamericano Zona Sur 2019 (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), Fomento de Barrio Obrero y el monarca de la Copa Sudamericana de Clubes 2022 (Calarcá, Colombia), 12 de Junio, iniciarán la semana de competencias por la Copa de Oro metropolitana, por el Grupo B de las justas. Será en cancha de Fomento, a las 21:00 de este martes.

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Ambos debutan y desean ser protagonistas de esta Copa de Oro des salonismo. Fomento quedó libre la semana pasada en la primera fecha, mientras el “12″ no pudo debutar ante NSA Club por ser postergado el encuentro futbolero.

* Refuerzo de oro. En 12 de Junio, la novedad sobresaliente será el debut de Emanuel “Yiyi” Ayala, quien conquistara numerosos títulos en el futsal FIFA.

El partido en Barrio Obrero está marcado para las 21:00 en la principal categoría, evento que será televisado. Antes, desde las 19:30, jugarán en la categoría C17.

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Los demás juegos de esta serie se jugarán en el feriado, este jueves:

Independiente de Barrio Obrero vs. La Merced, posiblemente en el Fomento, y, Nuestra Señora de la Asunción Club vs. Villeta FC, en cancha de Simón Bolívar, en Trinidad.

Tiene fecha libre Deportivo Atenas, que en la fecha inaugural igualó 2-2 contra Independiente de Barrio Obrero.

Los horarios son los mismos, las formativas desde las 19:30, y la Primera a partir de las 21:00.

Compromisos por la Serie A

Los partidos por la Serie A arrancarán este miércoles.

Deportivo Primor enfrentará a Simón Bolívar, oficiando de local en territorio de los “venezolanos”.

También están previstos los partidos entre San Antonio y Sportivo José Meza, en cancha a confirmar.

Por su parte, Cerro Corá de Lambaré recibirá en su casa al Artemios FC, este jueves.

Tiene fecha libre el vigente campeón 29 de Septiembre, que en el estreno cayo 6-3 contra Simón Bolívar.

* Reprogramación. El cotejo entre el 12 de Junio y NSA Club no fue disputado la semana pasada, y se aguarda la reprogramación pertinente.