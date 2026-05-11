Los Kings, categóricos contra Amambay, por la LNB 2026

Los Kings se mantienen en la punta de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB 2026), derrotando en su casa adoptiva, el polideportivo de las Fuerzas Armadas, por 103-66 al Deportivo Amambay, que venía de un gran juego contra los Gold.

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En otro de los partidos, Deportivo Campoalto le ganó a San Alfonzo de Minga Guazú.

En cuanto al juego de los franjeados contra las “Águilas del Norte”, los parciales fueron de 20-14, 23-19, 25-15 y 35-18. En filas de los Kings sobresalió Jeremiah Wood con 16 puntos, con buena colaboración en goleo de todos los jugadores que pisaron el parquet.

En filas amambaienses ocurrió lo contrario, los mas efectivos fueron los titulares, con poco aporte de la banca, destacándose Leonardo Ycassatti con 16 puntos.

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* Triunfo de Campoalto. En otro de los partidos de la noche, Deportivo Campoalto se impuso 78-69 al San Alfonzo de Minga Guazú, en el polideportivo del Comando Logístico.

Los alfoncinos empezaron bien con parcial de 15-9, pero enseguida tomaron el control los “colegiales”: 17-15, 32-25 y 20-15.

Francisco Bogarín y Maxsuel Urnau fueron los mas efectivos con 19 punos, en Campoalto y San Alfonzo, respectivamente.

* Próximas citas. En la siguiente fecha, Olimpia Kings visitará a Félix Pérez Cardozo, este jueves y Amambay recibirá a San Alfonzo en miércoles. Campoalto también jugará este día contra Ciudad Nueva.