El fuego de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales 2026 se enciende en San Pedro del Ycuamandyyú

El polideportivo Vicente Ignacio Iturbe fue escenario de una verdadera fiesta de integración estudiantil, reuniendo a autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de atletas, docentes, voluntarios y familias que acompañaron el inicio de la decimosexta edición de los JEEN.

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Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el desfile de las instituciones educativas participantes, representando a distintos distritos del departamento de San Pedro, llenando el recinto de banderas, cánticos y entusiasmo juvenil.

Posteriormente, el ingreso del pabellón patrio y la entonación del Himno Nacional Paraguayo dieron paso a una celebración cultural marcada por la presentación del elenco artístico Techapyrâ Elarte, que rindió homenaje a las tradiciones paraguayas a través de la danza.

La emoción continuó con el juramento de los atletas, realizado por la handbolista escolar Maya Arian Codas Espínola, y con números artísticos que combinaron música, danza urbana y energía juvenil, reflejando el espíritu de compañerismo y sana competencia que caracteriza a los JEEN.

El punto culminante de la noche llegó con el recorrido de la antorcha escolar por el recinto deportivo.

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Tras un audiovisual que mostró su paso por sitios emblemáticos de la capital departamental, distintos estudiantes atletas realizaron los relevos hasta llegar al encendido del pebetero a cargo de Carlos Sebastián Servín Giménez, medallista de bronce sudamericano escolar 2025 en handbol masculino.

La ceremonia también marcó la presentación oficial de Ka’i como mascota de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales del Paraguay.

El personaje, que conquistó al público durante los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, inicia ahora una nueva etapa acompañando a miles de estudiantes atletas con un mensaje de amistad, inclusión, respeto y juego limpio.

Con tribunas colmadas de color, música y pasión, San Pedro del Ycuamandyju dio inicio a una nueva edición de los JEEN, consolidando al deporte escolar como un espacio donde nacen valores, sueños y futuras leyendas del deporte paraguayo.