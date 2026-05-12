Gold y San José, no se alejan de la punta en la LNB 2026

Los “colonos” se impusieron en su casa, en el “Ka’a Poty”, en reñido cotejo contra Félix Pérez Cardozo, mientras los “santos” ganaron de visita a Atlético Ciudad Nueva, por la LNB 2026, y siguen a 2 puntos de Olimpia Kings en la tabla, si bien todavía deben regularizar su partido postergado los Gold y San José.

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Colonias Gold le ganó ajustadamente a Félix Pérez, que se “despertó” en la segunda mitad, para caer 90-83, con parciales 18-13, 29-21, 18-20, 25-29.

Juan Abeiro fue el goleador de la noche, con 27 puntos para los Rojos de Villa Morra, mientras Diego Silva anotó 21 entre los “dorados”.

* San José se adueñó de La Catedral. Deportivo San José se impuso por 78-66 a Ciudad Nueva, controlando el cotejo y bajando la guardia recién en el último chico. Los parciales fueron de 23-18, 23-17, 27-17 y 5-14.

Wesley Alcegaire convirtió 16 en filas albicelestes, mientras Jorge Sequera 14 en el team de la banda roja.

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Partidazos de jueves

La fecha 10 nos depara dos prometedores choques: San José-Colonias Gold y Félix Pérez-Olimpia Kings, en el feriado del jueves.

En esta ronda chocarán por primera vez en la temporada Colonias Gold y San José, ya que el juego por la primera rueda se había postergado. El partido se anuncia para el jueves, en el “León Coundou” (19:30).

Félix Pérez va contra Olimpia, en Villa Morra (20:30).

Por otra parte, Ciudad Nueva visitará a Campoalto, en el Comando Logístico (21:00), este miércoles.