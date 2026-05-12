Polideportivo
12 de mayo de 2026 a la - 22:34

Paraguay apunta alto en la gran final sudamericana de vóley playa en Iquique

Michelle Valiente (i), Giuliana Pletti, Denisse Álvarez y Fiorella Núñez quieren volver a marcar historia en el vóley playa.
Michelle Valiente, Giuliana Pletti, Denisse Álvarez y Fiorella Núñez quieren volver a marcar historia en el vóley playa.

Las mejores duplas del continente se preparan para disputar la gran final del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, que se desarrollará del 15 al 17 de mayo en la Arena Cavancha de Iquique, Chile, donde además del título continental estará en juego la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Por ABC Color

Paraguay llegará a la definición con una delegación de primer nivel y con claras aspiraciones de pelear por el podio en ambas ramas.

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Las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, campeonas de la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa.
Las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, campeonas de la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa.

En femenino, las principales cartas serán las olímpicas Giuliana Poletti y Michelle Valiente, campeonas de la primera parada del circuito disputada en Chile, donde además Paraguay logró el oro y el bronce.

Denisse Álvarez vuelve a jugar con Fiorella el Circuito.
Denisse Álvarez vuelve a jugar con Fiorella el Circuito.

Junto a ellas también competirán Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, dupla que viene mostrando un importante crecimiento internacional y que ya supo subir al podio sudamericano en la presente temporada.

Los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare serán parte de la definición.
Los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare serán parte de la definición.

En masculino, la representación guaraní estará encabezada por Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare, quienes llegan fortalecidos tras conquistar la medalla de oro en una de las etapas del circuito sudamericano. Además, Paraguay contará con Jorge Riveros y Matías Yegros, otra pareja que buscará posicionarse entre las mejores del continente.

Las duplas en la rama masculina de vóley playa.
Las duplas en la rama masculina de vóley playa.

La competencia reunirá a las principales potencias sudamericanas y marcará el cierre oficial de la temporada 2025/2026 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, en una cita que promete alto nivel y mucha intensidad sobre la arena chilena.

La rama femenina con duplas confirmadas.
La rama femenina con duplas confirmadas.