Paraguay apunta alto en la gran final sudamericana de vóley playa en Iquique

Paraguay llegará a la definición con una delegación de primer nivel y con claras aspiraciones de pelear por el podio en ambas ramas.

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En femenino, las principales cartas serán las olímpicas Giuliana Poletti y Michelle Valiente, campeonas de la primera parada del circuito disputada en Chile, donde además Paraguay logró el oro y el bronce.

Junto a ellas también competirán Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, dupla que viene mostrando un importante crecimiento internacional y que ya supo subir al podio sudamericano en la presente temporada.

En masculino, la representación guaraní estará encabezada por Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare, quienes llegan fortalecidos tras conquistar la medalla de oro en una de las etapas del circuito sudamericano. Además, Paraguay contará con Jorge Riveros y Matías Yegros, otra pareja que buscará posicionarse entre las mejores del continente.

La competencia reunirá a las principales potencias sudamericanas y marcará el cierre oficial de la temporada 2025/2026 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, en una cita que promete alto nivel y mucha intensidad sobre la arena chilena.

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