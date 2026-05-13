Convocan preselección masculina sub 18 para el IHF Trophy Sub 20

La CPH lanzó el Operativo IHF Trophy de Balonmano 2026 Sub 20, que se realizará en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio próximos.

La preselección será conformada en la categoría Sub 18, masculina, y estará presente en el evento preparado para Naciones Emergentes, no mundialistas.

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La Comisión de Selecciones de la CPH oficializó la designación del profesor Marcelo Ojeda como coach para la Sub 20 que competirá en el Torneo IHF Trophy incaico, si bien la convocatoria para la preselección es para menores de 18 años.

Los llamados a la preselección señalada, son los siguientes handbolistas:

Nicolás Acuña, Gustavo Ocampos, Matías Cuenca, Pablo Zarza, Alejandro Bogado, Edison Barni, Javier Martínez, José Barrios, Carlos Rodas, Adrián Villalba, Tobías García, Alan Jara, Angelo Masiuk, Fabián Chávez, Luis Soto, Luis Franco y Juan Monzón.

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También están convocados: Félix Salinas, Fernando Rolón, César Amarilla, Alejandro Enciso, Zair Bulquin, Elías Acosta, Elías Duarte, Alejandro López, Tiago Diarte, Leonardo González, Santino Quintana, César Céspedes, Sebastián Villagra, Lucas Miskinich, Lucas Lovera y Francisco González.

D.T. Marcelo Ojeda

A.T. Teresa Fernández

P.A. Guido Jara

Kinesiólogo Walter Alarcón

Delegado: Diego Alarcón.