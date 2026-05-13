De la mano de “Yiyi” Ayala, 12 de Junio guapea y tumba a Fomento

Fomento de Barrio Obrero y 12 de Junio disputaron un interesante partido como adelanto de la Fecha 2 de la Copa de Oro de fútbol de salón, con saldo positivo para los de Barrio Jara, por el score de 4 a 3.

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El salonista Yiyi Ayala, con gran carrera en el futsal FIFA con selecciones y sobretodo Cerro Porteño, desplegó su experiencia para ayudar a la victoria del “12″, convirtiendo 2 goles, uno de ellos de penal.

Santiago Scura también fue goleador con 2 tantos, mientras en Fomento lo hicieron Iván Frágueda, José Hellman y Aníbal Agüero.

* La programación. Los otros cotejos de la Copa de Oro se disputarán desde este miércoles hasta el jueves.

Serie A

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Miércoles 13/05: Deportivo Primor vs. Simón Bolívar (Bolívar);

Jueves 14/05: San Antonio vs. Sportivo José Meza (Ytororó);

Cerro Corá vs. Artemios FC (Cerro Corá).

Libre: 29 de Septiembre.

Serie B

Miércoles 13/05: Independiente de Barrio Obrero vs. La Merced (Fomento);

Jueves 14/05: NSA Club vs. Villeta FC (Simón Bolívar).

Libre: Atenas.