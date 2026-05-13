Polideportivo
13 de mayo de 2026 a la - 00:46

De la mano de “Yiyi” Ayala, 12 de Junio guapea y tumba a Fomento

Yiyi Ayala recupera el balón, en el juego contra Fomento, con victoria para su equipo, el 12 de Junio colaborando con 2 goles.
Yiyi Ayala recupera el balón, en el juego contra Fomento, con victoria para su equipo, el 12 de Junio colaborando con 2 goles.

Con el debut de Fomento de Barrio Obrero, en su cancha, recibiendo al 12 de Junio, se inició la fecha 2 de la Copa de Oro de fútbol de salón, y una de las figuras fue el experimentado salonista Rodrigo Emanuel “Yiyi” Ayala, que convirtió 2 goles en filas de la visita barriojarense. El “12″ remontó un 1-3 adverso para dar vuelta el partido.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Fomento de Barrio Obrero y 12 de Junio disputaron un interesante partido como adelanto de la Fecha 2 de la Copa de Oro de fútbol de salón, con saldo positivo para los de Barrio Jara, por el score de 4 a 3.

Lea más: Los campeones internacionales Fomento y 12 de Junio debutan en la Copa de Oro

El salonista Yiyi Ayala, con gran carrera en el futsal FIFA con selecciones y sobretodo Cerro Porteño, desplegó su experiencia para ayudar a la victoria del “12″, convirtiendo 2 goles, uno de ellos de penal.

Dotación del 12 de Junio de Barrio Jara.
Dotación del 12 de Junio de Barrio Jara.

Santiago Scura también fue goleador con 2 tantos, mientras en Fomento lo hicieron Iván Frágueda, José Hellman y Aníbal Agüero.

Plantel de Fomento de Barrio Obrero, que cayó en su debut, contra 12 de Junio.
Plantel de Fomento de Barrio Obrero, que cayó en su debut, contra 12 de Junio.

* La programación. Los otros cotejos de la Copa de Oro se disputarán desde este miércoles hasta el jueves.

Serie A

Miércoles 13/05: Deportivo Primor vs. Simón Bolívar (Bolívar);

Jueves 14/05: San Antonio vs. Sportivo José Meza (Ytororó);

Cerro Corá vs. Artemios FC (Cerro Corá).

Libre: 29 de Septiembre.

Serie B

Miércoles 13/05: Independiente de Barrio Obrero vs. La Merced (Fomento);

Jueves 14/05: NSA Club vs. Villeta FC (Simón Bolívar).

Libre: Atenas.