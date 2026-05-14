San José alcanza a Kings en la cima, al vencer a Gold en la LNB 2026

Deportivo San José suma 17 puntos en la Liga de Básquetbol, alcanzando en la vanguardia a Olimpia Kings, inclusive con un partido menos, en juego cumplido este jueves por la Fecha 10 del Apertura. El triunfo fue contra Colonias Gold, uno de los rivales que le da lucha en las últimas temporadas.

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Con sus refuerzos americanos, el “santo” no sudó mucho para batir a los colonos, en el partido en el León Coundou, por el score de 87-76, controlando las alternativas del juego durante todo el cotejo.

Los parciales para los albicelestes fueron de 28-15, 27-21, 16-16 y 16-24.

El americano Robin Perry se destacó con 16 puntos, pero allí nomas quedaron Franco Benítez y Juniors Peralta con 15. En el cuadro dorado se lucieron Juan Poisson con 19, el mayor encestador del partido, Hans Feder y Diego Silva, con sendos 18 puntos. Los colonos necesitan en forma urgente la “ayuda” desde la banca, que solo aportó 12 puntos, contra 64 de los titulares.

* Otros partidos. En juegos adelantados por la décima fecha, Deportivo Amambay se impuso a San Alfonzo de Minga Guazú 108-68 y Campoalto a Ciudad Nueva 77-64. Los Kings también jugaban este jueves, para cerrar la ronda.

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Sigue pendiente el cotejo de la primera rueda entre Colonias Gold y San José.