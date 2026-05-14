Paraguayos destacados en el “Sol de Mayo” ecuestre

Entre los mas destacados representantes del lote de paraguayos en el concurso hípico del vecino país se cuenta a Giovanna Santi y Juan Ignacio Pena, entre otros.

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Gio participó por primera vez en la categoría Children 1.10 y ya fue escolta de la ganadora de la jornada de este miércoles.

En la denominada prueba Tercera Menor, que compitieron a Dos Fases Especial 1.10 metros, la representante paraguaya en el lomo de Santa Ana Cataleya quedó detrás de Alonso Vázquez de Chile.

Por su parte, Juan Ignacio tuvo también una gran actuación en Tercera Menor 1.20 donde se situó en 2° y 3er. lugar, montando a Llanura y Marianita Sly, respectivamente, detrás de Delfina Metz Brea de El Salvador.

Otra de las amazonas de gran desempeño fue Estefanía Pena, con su montado Alma, que quedó en 5° puesto, en Tercera Menor, 1.00 metro.

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El evento se lleva a cabo en el Club Hípico Argentino, y Giovanna, debutante en la categoría con varas a 1.10 metros de altura tendrá participación nuevamente este viernes.

Esta competencia es una de las mas exigentes del calendario internacional, con una gran cantidad de amazonas y jinetes provenientes en su mayoría de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina.

* Otras actuaciones guaraníes. También tomaron parte de la competencia, en diversas categorías, otros representantes tricolores: Constanza Codas, Erika Hiebl, Paula Serrati, Abigail Giménez, Paula Serrati y Ainhara Amado.