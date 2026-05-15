El Circuito Nacional de Golf 2026 da a conocer a los mejores de la cuarta cita

El certamen correspondiente al Circuito Nacional de Golf 2026 se disputó en las categorías Juvenil, Pre-Juvenil y Scratch, en las ramas femenina y masculina, teniendo como escenario el Yacht y Golf Club Paraguayo.

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En Damas Juvenil se consagró Sol Mendoza, seguida por Helena Oviedo y Sofía Mendoza, todas del Yacht.

En Pre-Juvenil celebró Helena Oviedo, seguida por Sofía Mendoza del YGCP, y Shana Navarro del FSGA Gold Coast.

En Scratch también se coronó Sol Mendoza, flanqueada por Helena Oviedo y Sofía Mendoza, todas del Yacht.

Caballeros

En la Categoría Juvenil Caballeros se destacó Lucas Martínez del club anfitrión, seguido por Miguel Ayala y Agustín Frutos, ambos del Asunción.

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En Pre-Juvenil subió a lo alto del podio Juan Mariatti, escoltado por Naim Auada y Kenzo Takahashi, todos del YGCP.

En Scratch se impuso Franco Fernández, seguido por Lucas Martínez del YGCP y Miguel Ayala del Asunción.

Otros monarcas

También tuvieron su espacio los menores, en distintas franjas etarias de golfistas.

En la categoría 10 a 11 años, Ivanna Bieber fue la ganadora, seguida por Emma Martínez y Ariana Abraham, y Martina Arce en Escuela. Liam Morínigo se consagró en la rama varonil, y, Franco Cáceres en Escuela.

Juan Acosta fue campeón en 12 y 13 años, así como Helena Oviedo en la rama femenina.

Otros menudos que obtuvieron galardones fueron Rafael Báez ganó en la categoría de 8 y 9 años, Valentina Benítez entre las niñas, y, finalmente, José Rivas sobresalió en 6 y 7 años.