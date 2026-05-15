Dani Vallejo vs. Berg, duelo de tercer turno en Valencia

Para acceder a las semifinales del torneo Challenger 175 que se disputa en la ciudad española de Valencia, Dani Vallejo deberá superar un duro escollo: Zizou Bergs, belga de 26 años, ubicado en el puesto 39 de la clasificación mundial.

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Vallejo ocupa la 84ª del escalafón, en una carrera ascendente que le permite enfrentarse a los mejores.

Los partidos de cuartos de final en Valencia se cumplen en una misma pista, la principal, por lo que resulta difícil determinar los horarios.

En primer turno se miden el chileno Alejandro Tabilo, sembrado 1, con el serbio Dusan Lajovic (victoria del sudamericano por 4-6, 7-5 y 6-4). Después jugarán el argentino Camilo Ugo Carabelli (#4) con el también croata Miomir Kecmanovic (#7). La tercera propuesta es el choque entre Dani Vallejo y Zizou Bergs (#3), cerrando la jornada el choque entre los españoles Pablo Carreño Busta y Jaume Munar (#2).

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El ganador de Vallejo-Bergs lidiará en semifinal con el vencedor de Carreño Busta-Munar.