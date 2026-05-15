El regreso más esperado: Ronda Rousey vuelve del retiro para enfrentar a Gina Carano en un evento histórico de Netflix

La emblemática peleadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey volverá oficialmente al octágono este sábado 16 de mayo de 2026 a las 22:00 para protagonizar uno de los combates más mediáticos de los últimos años frente a Gina Carano, en un evento que marcará un antes y un después para las MMA.

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La pelea se disputará en el Intuit Dome, en Los Ángeles, y tendrá un ingrediente histórico: será el primer evento de artes marciales mixtas transmitido globalmente en vivo por Netflix.

La cartelera es organizada por Most Valuable Promotions, promotora encabezada por Jake Paul y Nakisa Bidarian, quienes continúan expandiendo su presencia en los deportes de combate.

Gina Carano hugging Ronda Rousey after they both made weight ahead of their historic MMA return 🥹#RouseyCarano

TOMORROW, May 16

9 PM ET | 6 PM PT

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Ambas peleadoras superaron sin inconvenientes el pesaje oficial en la categoría pluma (145 libras). Rousey registró 142 libras, mientras que Carano marcó 141.4.

El motivo del regreso de Rousey

RONDA ROUSEY VS. GINA CARANO FACE OFF



It's almost time for Ronda Rousey and Gina Carano to square up. 😮‍💨#RouseyCarano

Saturday, May 16

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En la previa del combate, Rousey reveló detalles sobre los problemas de salud que precipitaron su retiro original de UFC. La excampeona explicó que sufría severas migrañas y complicaciones neurológicas derivadas de conmociones acumuladas durante su carrera.

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Según contó, en 2025 se sometió a estudios médicos exhaustivos que permitieron diagnosticar y tratar correctamente su condición, recibiendo posteriormente el alta médica para volver a competir.

Aun así, la estadounidense aseguró que este combate será el cierre definitivo de su carrera en las MMA.

“Quiero terminar mi historia bajo mis propios términos”, expresó la exmonarca, quien prometió a su familia y seguidores que esta será su última aparición profesional dentro de una jaula.

Un futuro más allá de la pelea

Más allá del resultado del sábado, Rousey dejó en claro que su ambición va mucho más allá de volver a pelear. La excampeona manifestó su interés en convertirse en una figura influyente dentro de la industria de los deportes de combate y no descartó asociarse con Netflix para impulsar una nueva promotora de MMA.

CUIDADO 🔥👀 AMANHÃ AS COISAS VÃO FICAR SÉRIAS.



Ronda Rousey e Gina Carano se enfrentam sábado às 22 horas. Ao vivo só na Netflix. 🥊🥊 pic.twitter.com/hnQmDxDKnx — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 15, 2026

La idea, según explicó, sería construir una alternativa fuerte a Ultimate Fighting Championship, con mejores condiciones económicas y mayor poder de negociación para los peleadores.

Con dos pioneras frente a frente, una plataforma global detrás y el regreso de una de las figuras más importantes en la historia de las MMA, la pelea entre Rousey y Carano promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año en el mundo del deporte.