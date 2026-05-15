Minnesota se juega la vida ante unos Spurs que buscan sentenciar la serie en el Oeste: a qué hora y dónde ver en vivo hoy las semifinales de la NBA

Para Minnesota no hay mañana. Los Timberwolves llegan obligados a ganar para extender la eliminatoria y forzar un séptimo partido, en una serie que ha estado marcada por la intensidad y por cierres muy ajustados.

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El conjunto dirigido por Chris Finch necesita mejorar especialmente en la consistencia ofensiva y en la toma de decisiones en momentos clave, aspectos que terminaron inclinando varios partidos a favor de San Antonio.

En ese contexto, todas las miradas apuntan a Anthony Edwards, llamado a liderar a su equipo en la noche más importante de la temporada.

Del otro lado, los Spurs afrontan el compromiso con la tranquilidad que otorga tener la ventaja en la serie y la posibilidad concreta de sellar su clasificación.

El equipo texano ha mostrado mayor equilibrio colectivo y una ejecución más eficiente en los minutos decisivos, factores que explican su posición favorable en la eliminatoria.

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La franquicia de San Antonio intentará apoyarse nuevamente en su disciplina táctica y en su capacidad para controlar los momentos de presión, evitando así llegar a un peligroso Juego 7.

El sexto capítulo promete máxima intensidad desde el salto inicial: Minnesota luchando por sobrevivir y San Antonio decidido a cerrar la historia cuanto antes. Un duelo donde cada posesión puede terminar marcando el destino de toda una temporada.

¿A qué hora juega San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves?

DÍA : viernes 15 de mayo de 2026

HORA : 22:30 horas (hora de Paraguay)

ESTADIO: Target Center

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