Viernes, 15 de mayo de 2026

Roma. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se mide al ruso Daniil Medvedev en busca de un billete para la final del Master 1000 de Roma en un viernes en el que el también italiano Luciano Darderi y el noruego Casper Ruud disputan la otra semifinal en el cuadro masculino.

Redacción Deportes. Los primeros entrenamientos libres (de 07.00 a 14.00 GMT) abren este viernes la acción en pista del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

León. El precoz jugador de ajedrez argentino Faustino Oro, al que han rebautizado como el "Messi del ajedrez" y que hace unos días se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia -12 años, 6 meses y 26 días- en conseguir la norma de Gran Maestro Internacional (GMI), huye de los múltiples halagos que recibe cada día pero que, reconoce, en entrevista con EFE, que le sirven de "motivación". Por Fernando Pérez Soto.

- León. El precoz jugador de ajedrez argentino Faustino Oro, al que han rebautizado como el "Messi del ajedrez" y que hace unos días se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia -12 años, 6 meses y 26 días- en conseguir la norma de Gran Maestro Internacional (GMI), huye de los múltiples halagos que recibe cada día pero que, reconoce, en entrevista con EFE, que le sirven de "motivación". Por Fernando Pérez Soto. (Texto)(Recursos de archivo en EFEservicios: cód. 55020235323 y otros)

- NBA. Playoffs (-2 GMT): Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (22.00) y Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (01.00).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 7 etapa: Formia- Blockhaus (244 km).

- Inglaterra. 37ª jornada. Aston Villa-Liverpool (19.00 GMT)(FOTO).

- Previa de la primera jornada de semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino

- El Universitario peruano presenta al argentino Héctor Cúper como su nuevo técnico, en sustitución del español Javier Rabanal. Hotel Pullman San Isidro (FOTO) (VÍDEO)

- Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.) (hasta 17)(FOTO).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el Circuito de Barcelona-Cataluña. (FOTO)

- Mundial de TrialGP. Primera prueba, en Motegi (Japón) (hasta 17)

- Abierto de Roma: El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se mide al ruso Daniil Medvedev en busca de un billete para la final del Master 1000 de Roma en un viernes en el que el también italiano Luciano Darderi y el noruego Casper Ruud disputan la otra semifinal en el cuadro masculino. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes