Cerro Porteño toma la vanguardia en la Liga Premium de futsal FIFA

Cerro Porteño, campeón absoluto de todas las ediciones de la Liga Premium de futsal se impuso a Santaní, para situarse en la vanguardia del certamen, delante de Afemec, que solo pudo igualar y resignó la punta.

Lea más: Premium completa su quinta fecha este sábado con Cerro vs. Santaní

En el encuentro disputado en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, los azulgranas se impusieron a los santanianos por 4 goles contra 2, y es un importante envión psicológico para los cerristas, con miras a encarar la Libertadores que se disputará del 24 al 31 de este mes en la ciudad de Carlos Barbosa, Brasil.

En cuanto a los demás cotejos, que se disputaron el pasado jueves, estos son los resultados:

San Cristóbal 2 - Afemec 2

Olimpia 5 - Coronel Escurrra 1

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Star’s Club 2 - Exa Ysaty 8

Recoleta FC 4 - 3 de Mayo 4

Presidente Hayes 2 - Sol/Campoalto 4

* Posiciones. Cumplida la fecha 5 del torneo de futsal, la tabla de posiciones está de la siguiente manera:

Cerro Porteño 11 puntos

Afemec 10 puntos

Olimpia 10 puntos

Exa Ysaty 10 puntos

Star’s Club 8 puntos

San Cristóbal 8 puntos

Presidente Hayes 6 puntos

Deportivo Santaní 5 puntos

Recoleta FC 5 puntos

3 de Mayo 5 puntos

Sol/Campoalto 4 puntos

Coronel Escurra 0.