El australiano Hauser supera al brasileño Hidalgo en Yokohama y el español Edo 13º

Hauser, vigente campeón de las series, estuvo en cabeza en todo momento y marcó un crono final en cubrir los 1.500 metros de natación, los 40 kilómetros de bicicleta y los 10 kilómetros de carrera a pié de 1h38:48, con el que aventjó en veinte segundos a Hidalgo, en tanto que completó el podio el también australiano Luke Willian, a 28 de su compatriota.

El británico Alex Yee, campeón olímpico y mundial, retornó a las Series Mundiales, con un gran tiempo en el sector de carrera a pie con un tiempo récord de 29:08, lo que le permitió acabar quinto con 1h39:32.

El español Izán Edo, que salió del sector de natación con una desventaja de 2:27 y concluyó con un tiempo de 1h41:15, fue en progresión hasta acabar decimotercero.

En la prueba femenina, se impuso la sueca Tilda Mansson con un registro de 1h50:13 y tan solo dos segundos de ventaja respecto a la británica Beth Potter y de 23 sobre la luxemburguesa Jeanne lehair.

Cecilia Santamaría fue la mejor española, vigésima a 3:30, ya que Miriam Casillas, octava en la reciente Copa del Mundo de Lanzarote, no finalizó.