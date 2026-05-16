El serbio Kecmanovic espera por Dani Vallejo o Munar en la final

Luego de un ajustado primer set, Miomir Kecmanovic estableció una diferencia sobre Alejandro Tabilo en el segundo para imponerse por 7-6 (0) y 6-3.

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El serbio, de 26 años, ubicado en el puesto 70 en la clasificación ATP y que llegó a ocupar la 37ª plaza mundial, medirá en la final con el ganador del enfrentamiento entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar, tercer sembrado y situado en la 38ª colocación del escalafón, en la que nuestro compatriota, de ascendente carrera, se coloca en la 84ª plaza.

El partido entre Vallejo y Munar se iniciará alrededor de las 14:00, hora paraguaya. La final del Valencia Open está fijada para este domingo.