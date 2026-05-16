Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 13:55

El serbio Kecmanovic espera por Dani Vallejo o Munar en la final

Miomir Kecmanovic, finalista del Valencia Open.
Miomir Kecmanovic, finalista del Valencia Open.ALESSANDRO DI MEO

El serbio Miomir Kecmanovic derrotó este sábado al primer sembrado, el chileno Alejandro Tabilo y avanzó a la final del Challenger 175 de Valencia, en la que enfrentará al ganador del duelo entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar, que se iniciará alrededor de las 14:00.

Por ABC Color

Luego de un ajustado primer set, Miomir Kecmanovic estableció una diferencia sobre Alejandro Tabilo en el segundo para imponerse por 7-6 (0) y 6-3.

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El serbio, de 26 años, ubicado en el puesto 70 en la clasificación ATP y que llegó a ocupar la 37ª plaza mundial, medirá en la final con el ganador del enfrentamiento entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar, tercer sembrado y situado en la 38ª colocación del escalafón, en la que nuestro compatriota, de ascendente carrera, se coloca en la 84ª plaza.

El partido entre Vallejo y Munar se iniciará alrededor de las 14:00, hora paraguaya. La final del Valencia Open está fijada para este domingo.