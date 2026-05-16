Esgrima: Paraguay dejó su marca en Buenos Aires

La mejor presentación paraguaya llegó en la modalidad de sable femenino, donde Amara Martínez conquistó la medalla de bronce tras una sólida competencia, ratificando el crecimiento de la esgrima nacional en el plano regional.
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En sable masculino, Gonzalo Ruiz finalizó en el 13° puesto, seguido por Hugo Amarilla en la 16ª ubicación y Óscar Centurión, que culminó 22° en la clasificación general.
La delegación paraguaya volvió a mostrar un nivel competitivo importante en territorio argentino, dejando en alto los colores nacionales en una competencia de gran exigencia internacional.