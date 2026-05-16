Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 21:09

Esgrima: Paraguay dejó su marca en Buenos Aires

Amara Martínez logró subir al podio con la medalla de bronce en Buenos Aires, Argentina.
Amara Martínez logró subir al podio con la medalla de bronce en Buenos Aires, Argentina.

El Team Paraguay tuvo una destacada actuación en la IV Maratón Internacional de Sable “Copa Reina del Plata”, disputada en Buenos Aires, Argentina, logrando subir al podio y sumar valiosa experiencia internacional.

Por ABC Color

La mejor presentación paraguaya llegó en la modalidad de sable femenino, donde Amara Martínez conquistó la medalla de bronce tras una sólida competencia, ratificando el crecimiento de la esgrima nacional en el plano regional.

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En sable masculino, Gonzalo Ruiz finalizó en el 13° puesto, seguido por Hugo Amarilla en la 16ª ubicación y Óscar Centurión, que culminó 22° en la clasificación general.

La delegación paraguaya volvió a mostrar un nivel competitivo importante en territorio argentino, dejando en alto los colores nacionales en una competencia de gran exigencia internacional.