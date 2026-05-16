Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 19:07

Michelle y Giuliana avanzan a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa en Chile

La dupla olímpica de vóley playa, las paraguayas Giuliana Poletti y Michelle Valiente festejan su pase a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa. Foto: @MATIASESCOB
La dupla olímpica de vóley playa, las paraguayas Giuliana Poletti y Michelle Valiente festejan su pase a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa. Foto: @MATIASESCOB

Las paraguayas Michelle Valiente (28 años) y Giuliana Poletti (25) se ubicaron en las semifinales de la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa que se desarrolla en las arenas de la playa Cavancha en Iquique, Chile.

Por ABC Color

La dupla olímpica compuesta por Michelle Valiente y Giuliana Poletti avanzaron a las semifinales de la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa luego de eliminar a las también paraguayas Mayra Pérez y Fiorella Núñez.

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Valiente y Poletti superaron sin muchos sobresaltos a Núñez y Pérez por el score de 2-0 con parciales de 21-6 y 21-16 en solo 29 minutos de partido.

Más temprano este martes ambas duplas lograron su clasificación Michelle y Giuliana superaron a las ecuatorianas Ariana Estefanía Vilela y Karelys Simisterra por 2-0 (21-18 y 21-15) en 38 minutos.

El viernes ganaron los otros dos encuentros por el Grupo B, en primer turno derrotaron a las argentinas Morena Marisa Abdala y Agostina Ghigliazza por 2-0 con parciales 21-12 y 21-15 en 37 minutos de partido.

Posteriormente, Valiente-Poletti vencieron a las venezolanas Darlín Rodríguez y Aidana Ramírez, también por el score de 2-0 parciales de 21-6 y 21-12 en 32 minutos de juego.

Por su parte, Fio y Mayra cayeron en el último encuentro ante las brasileñas Kyce Mikaele Martins y Talita Calixto Simonetti por 2-0 (21-19 y 21-13) en 36′.

El viernes perdieron su primer partido en el Grupo C frente a las locales Alejandra Dubost y Sofía Ohlsson con ajustado marcador de 2-1 parciales de 16-21, 21-14 y 19-17 en una hora con un minuto de partido.

La dupla se recuperó y reaccionó con triunfo en el segundo partido ante las argentinas Brenda Churín y Agnes Michel Tosi por 2-0 (21-12 y 31-16) en 39 minutos de juego. que les sirvió para avanzar a cuartos.