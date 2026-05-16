Michelle y Giuliana avanzan a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa en Chile

La dupla olímpica compuesta por Michelle Valiente y Giuliana Poletti avanzaron a las semifinales de la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa luego de eliminar a las también paraguayas Mayra Pérez y Fiorella Núñez.

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Valiente y Poletti superaron sin muchos sobresaltos a Núñez y Pérez por el score de 2-0 con parciales de 21-6 y 21-16 en solo 29 minutos de partido.

Más temprano este martes ambas duplas lograron su clasificación Michelle y Giuliana superaron a las ecuatorianas Ariana Estefanía Vilela y Karelys Simisterra por 2-0 (21-18 y 21-15) en 38 minutos.

El viernes ganaron los otros dos encuentros por el Grupo B, en primer turno derrotaron a las argentinas Morena Marisa Abdala y Agostina Ghigliazza por 2-0 con parciales 21-12 y 21-15 en 37 minutos de partido.

Posteriormente, Valiente-Poletti vencieron a las venezolanas Darlín Rodríguez y Aidana Ramírez, también por el score de 2-0 parciales de 21-6 y 21-12 en 32 minutos de juego.

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Por su parte, Fio y Mayra cayeron en el último encuentro ante las brasileñas Kyce Mikaele Martins y Talita Calixto Simonetti por 2-0 (21-19 y 21-13) en 36′.

El viernes perdieron su primer partido en el Grupo C frente a las locales Alejandra Dubost y Sofía Ohlsson con ajustado marcador de 2-1 parciales de 16-21, 21-14 y 19-17 en una hora con un minuto de partido.

La dupla se recuperó y reaccionó con triunfo en el segundo partido ante las argentinas Brenda Churín y Agnes Michel Tosi por 2-0 (21-12 y 31-16) en 39 minutos de juego. que les sirvió para avanzar a cuartos.