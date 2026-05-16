Jhonatan Narváez (UAE): "Sin Mikkel Bjerg no habría ganado"

"Es parte del ciclismo. Mikkel Bjerg, no solo en las grandes vueltas, también en las clásicas, es un chico que siempre hace un gran trabajo, aunque no se vea en televisión. Sin él, no habría ganado. Estaba empujando en la parte llana, que para mí era lo difícil, y le he dicho que le necesitaba hasta el final porque había viento de cara. Hemos sido inteligentes", afirmó, sobre el compañero que le acompañó de principio a fin en la fuga.

"He atacado ahí porque he visto a mi compañero por delante y he atacado. Tenemos un acuerdo que es un secreto entre él y yo, es un tipo genial, no le ves en el podio ni en la televisión, pero es un chico que siempre hace su trabajo, no solo para mí, para los líderes del equipo. En el pelotón es difícil encontrar ciclistas como él, porque todos entrenamos para ganar, pero él corre para ayudar a sus compañeros", añadió.

Junto a ellos marchaba el noruego Andreas Leknessund, pero Narváez tenía confianza: "Nunca tienes que infravalorar a tus rivales, puedes caerte en la última curva. Hoy la última curva estaba mojada. Yo era el más fuerte en las subidas, a diez kilómetros pensaba que podía ganar, pero no sabes si vas a ganar o no hasta que cruzas la meta".

El ecuatoriano sumó la cuarta victoria de su carrera en la 'Corsa Rosa', la segunda en esta edición, pero no se conforma: "Me tengo que centrar en mi carrera, puedo conseguir más victorias. Podemos seguir luchando hasta Roma".

También es la tercera victoria del equipo UAE en este Giro de Italia, siguiendo el plan de los emiratíes de ir a por victorias parciales después de los abandonos de sus líderes en las primeras etapas. "Perdimos tres compañeros en la etapa 2, pero mantuvimos el ánimo alto con el equipo y estamos fuertes, hemos tenido dos compañeros por delante y dos por detrás", explicó.