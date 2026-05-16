Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 05:45

La chilena Wollermann gana en Brandemburgo (Alemania)

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- La chilena Katherinne Wollermann se ha impuesto este sábado en la final de la categoría KL1 200 metros de la prueba de la Copa del Mundo de paracanoe que se está disputando en Brandemburgo (Alemania).

Por EFE

La piragüista de Chiguayante, de 33 años, cubrió la prueba en un tiempo de 56.76, con lo que aventajó en 1.90 a la china Maosan Xie y en 3.53 a la rusa Aleksandra Dupik, mientras que las brasileñas Ana Claudia Fiche Ungarelli y Adriana Gomes fueron quinta y séptima, respectivamente.

Wollermann es la actual campeona paralímpica tras vencer París 2024. En Río 2016 fue cuarta y en Tokio 2020 se colgó la plata.

En la prueba masculina venció el húngaro Peter Kiss (47.09) por delante del brasileño Luis Carlos Cardoso (49.85).