La chilena Wollermann gana en Brandemburgo (Alemania)

La piragüista de Chiguayante, de 33 años, cubrió la prueba en un tiempo de 56.76, con lo que aventajó en 1.90 a la china Maosan Xie y en 3.53 a la rusa Aleksandra Dupik, mientras que las brasileñas Ana Claudia Fiche Ungarelli y Adriana Gomes fueron quinta y séptima, respectivamente.

Wollermann es la actual campeona paralímpica tras vencer París 2024. En Río 2016 fue cuarta y en Tokio 2020 se colgó la plata.

En la prueba masculina venció el húngaro Peter Kiss (47.09) por delante del brasileño Luis Carlos Cardoso (49.85).