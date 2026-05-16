Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 18:41

Vallejo: “El partido más duro que gané en toda mi carrera”

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo avanzó a la final de ATP Challenger de Valencia.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo avanzó a la final de ATP Challenger de Valencia.

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (22 años), logró avanzar a la final del ATP Challenger 175 de Valencia tras derrotar al Jaume Munar por 4-6, 7-6 (3) y 6-4 en tres horas y 21 minutos en un duelo de altísima intensidad que el propio Vallejo calificó como el más exigente de toda su carrera profesional.

Por ABC Color

“La verdad que fue un partido increíble, probablemente el partido más duro que gané en toda mi carrera”, expresó el número uno nacional tras el encuentro.

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“Fueron tres horas pero se sintieron como cinco horas, todos los puntos eran una batalla”, agregó el tenista guaraní, que volvió a demostrar carácter y resistencia física en uno de los triunfos más importantes de su temporada.

Vallejo también reconoció el desgaste vivido durante el compromiso: “En un momento pensé que ya no podía dar más y estoy contento que pude luchar y cayó de mi lado este partido”.

Con esta victoria, el paraguayo se instala en la gran final del certamen valenciano y continúa consolidando su crecimiento en el circuito profesional.