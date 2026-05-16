Dani Vallejo, a la final en Valencia tras gran remontada

Una fantástica victoria obtuvo Dani Vallejo contra el local Jaume Munar para acceder a la instancia decisiva del certamen que se disputa en la ciudad española de Valencia.

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El europeo ganó la primera manga por 6-4. En el apretado segundo set, Dani ganó en tie break por 7-3, mientras que en el definitorio, el paraguayo se impuso por 6-4.

Los dos primeros triunfos del compatriota en la competencia fueron contra los españoles Bernabé Zapata Miralles (6-1 y 6-1), y Nicolás Álvarez Varona (7-6 y 6-0). En cuartos, Dani había vencido al belga Zizou Bergs (6-4 y 6-3).

El asunceno Vallejo, de 22 años, ocupa el puesto 84 de la ATP, pero en el ránking en vivo, que lógicamente es muy cambiante, figura en la 78ª colocación, que de confirmarse sería su mejor posición dentro de su ascendente carrera.

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Vallejo definirá el título contra el serbio Miomir Kecmanovic, de 26 años, ubicado en el puesto 70 en la clasificación ATP, que le ganó al primer favorito, el chileno Alejandro Tabilo, por 7-6 (0) y 6-3.