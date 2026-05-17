Michelle y Giuliana caen en semifinales y van por el bronce en el Circuito Sudamericano de vóley playa

Paraguay sigue en carrera en la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa gracias a la dupla conformada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales, que disputará la medalla de bronce en las arenas de la playa Cavancha de Iquique, Chile.

Lea más: Michelle y Giuliana avanzan a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa en Chile

El binomio nacional, que representó a Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024, protagonizó un partidazo frente a las brasileñas Kyce Mikaele Martins y Talita Calixto Simonetti, cayendo por 2-1 con parciales de 24-22, 21-23 y 15-13, tras una hora y seis minutos de intensa competencia.

Las paraguayas mostraron un altísimo nivel de juego y estuvieron muy cerca de llevarse el encuentro, aunque algunos errores puntuales y no forzados terminaron inclinando la balanza a favor de la dupla brasileña.

Ahora, Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales buscarán subirse al podio cuando enfrenten a las argentinas Morena Marisa Abdalay y Agostina Ghigliazza por el tercer puesto.