Polideportivo
17 de mayo de 2026 a la - 14:02

Michelle y Giuliana caen en semifinales y van por el bronce en el Circuito Sudamericano de vóley playa

Michelle Valiente (de espaldas) y Giuliana Poletti Corrales jugarán por la medalla de bronce del Circuito Sudamericano de vóley playa-
Michelle Valiente (de espaldas) y Giuliana Poletti Corrales jugarán por la medalla de bronce del Circuito Sudamericano de vóley playa-

La dupla olímpica paraguaya Michelle Valiente (28 años) y Giuliana Poletti (25), tras un partidazo, cayeron ante Brasil en las semifinales de la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley y jugarán esta tarde por el tercer puesto en las arenas de Iquique, Chile.

Por ABC Color

Paraguay sigue en carrera en la Gran Final del Circuito Sudamericano de vóley playa gracias a la dupla conformada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales, que disputará la medalla de bronce en las arenas de la playa Cavancha de Iquique, Chile.

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El binomio nacional, que representó a Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024, protagonizó un partidazo frente a las brasileñas Kyce Mikaele Martins y Talita Calixto Simonetti, cayendo por 2-1 con parciales de 24-22, 21-23 y 15-13, tras una hora y seis minutos de intensa competencia.

Las paraguayas no pudieron en semifinales ante Brasil y jugarán por el tercer lugar ante Argentina.
Las paraguayas no pudieron en semifinales ante Brasil y jugarán por el tercer lugar ante Argentina.

Las paraguayas mostraron un altísimo nivel de juego y estuvieron muy cerca de llevarse el encuentro, aunque algunos errores puntuales y no forzados terminaron inclinando la balanza a favor de la dupla brasileña.

Ahora, Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales buscarán subirse al podio cuando enfrenten a las argentinas Morena Marisa Abdalay y Agostina Ghigliazza por el tercer puesto.