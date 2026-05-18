Karina Molinas vuelve a inscribir su nombre en la historia de la Ultramaratón subiendo al podio en Argentina

La corredora guaraní Karina Molinas completó una extraordinaria distancia oficial de 191 kilómetros en la exigente prueba de 24 horas, consolidándose nuevamente entre las mejores especialistas sudamericanas de ultrafondo.

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Molinas recorrió 191 vueltas exactas al circuito de 1.000 metros del Paseo Belgrano, registrando un tiempo total de 23 horas, 54 minutos y 42 segundos, en una competencia marcada por el fuerte viento, el descenso de temperatura y la llovizna durante gran parte de la jornada.

La paraguaya mantuvo un ritmo sólido desde el inicio, acumulando 62 kilómetros en las primeras seis horas con parciales cercanos a 5 minutos y 45 segundos por kilómetro. Al completar las primeras 12 horas ya alcanzaba los 112 kilómetros, aunque las condiciones climáticas obligaron a regular el paso en el tramo nocturno.

Durante la madrugada, con temperaturas cercanas a los 3 grados, Molinas administró el desgaste físico junto a su equipo de asistencia y logró sostener una notable regularidad para cerrar la competencia con 35 vueltas finales en las últimas horas.

El resultado le permitió subir al primer lugar del podio de la clasificación general femenina y sumar importantes puntos internacionales pensando en el proceso de clasificación al mítico Spartathlon de Grecia, una de las pruebas más emblemáticas y exigentes del ultramaratón mundial, donde la atleta paraguaya ya posee destacadas participaciones previas.