El uruguayo Facu González, segundo fichaje del Racing para Primera

El central internacional por Uruguay tenía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, aunque, según señalan a EFE fuentes del club verdiblanco, ya estaba hablado con el futbolista y la Juventus que el Racing iba a ficharlo aunque no se ascendiera.

Facu González (Montevideo, Uruguay, 2003) ha disputado esta temporada hasta la fecha 28 encuentros con la elástica verdiblanca, 27 en LaLiga Hypermotion y 1 en Copa del Rey, en los que ha anotado un tanto, frente al Deportivo de la Coruña en el pasado mes de octubre.

El central charrúa llegó a Santander el último día del mercado veraniego, convirtiéndose en el sexto fichaje del cuadro cántabro.

El '16' del Real Racing Club tuvo su primer contacto con el fútbol español en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia Club de Fútbol, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

En la temporada 2023/24 fichó por la Juventus, aunque salió directamente cedido a la Sampdoria, donde disputó 28 encuentros en la Serie B italiana, y la campaña siguiente se fue cedido al Feyenoord, jugando seis partidos en la Eredivisie y dos en la UEFA Champions League.

El zaguero zurdo, que mide 1,93 metros, ha sido convocado con la Selección Absoluta de Uruguay, y se proclamó en 2023 Campeón del Mundo sub-20 con el combinado nacional de su país, cuya camiseta defendió en 40 ocasiones.