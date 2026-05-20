Polideportivo
20 de mayo de 2026 a la - 13:10

Eulalio: "Hicimos nuestros cálculos para mantener la maglia rosa"

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Redacción deportes, 20 may (EFE).- El portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) destacó "la dureza" de la undécima etapa del Giro de Italia, en la que su equipo, a pesar de no contar con corredores en la escapada del día, hizo "los cálculos necesarios" para mantener un día más la maglia rosa de líder.

Por EFE

"No metimos a nadie en la fuga, pero estuvimos controlando la carrera para evitar el caos y hacer los cálculos necesarios para mantener la maglia rosa, y ambas cosas las logramos, así que estamos contentos", señaló el líder.

Eulalio detalló la dureza de una jornada que condensó la dureza en los últimos 90 km con 4 ascensos consecutivos.

"Ha sido una etapa muy dura, como una clásica, sin parar un solo momento, pero mis compañeros han hecho un excelente trabajo y han estado siempre conmigo peleando. No tengo palabras para manifestar mi agradecimiento hacia ellos", concluyó.