Eulalio: "Hicimos nuestros cálculos para mantener la maglia rosa"

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) destacó "la dureza" de la undécima etapa del Giro de Italia, en la que su equipo, a pesar de no contar con corredores en la escapada del día, hizo "los cálculos necesarios" para mantener un día más la maglia rosa de líder.