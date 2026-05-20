Eulalio: "Hicimos nuestros cálculos para mantener la maglia rosa"

"No metimos a nadie en la fuga, pero estuvimos controlando la carrera para evitar el caos y hacer los cálculos necesarios para mantener la maglia rosa, y ambas cosas las logramos, así que estamos contentos", señaló el líder.
Eulalio detalló la dureza de una jornada que condensó la dureza en los últimos 90 km con 4 ascensos consecutivos.
"Ha sido una etapa muy dura, como una clásica, sin parar un solo momento, pero mis compañeros han hecho un excelente trabajo y han estado siempre conmigo peleando. No tengo palabras para manifestar mi agradecimiento hacia ellos", concluyó.