Sexta ronda Premium de futsal sin el puntero Cerro Porteño

El viernes se disputarán dos partidos por el Apertura Premium, y la sexta fecha concluirá el sábado con tres compromisos.

Lea más: Femenino de futsal empieza con goleadas de Colonial y Exa Ysaty

El partido de los azulgranas contra Exa Ysaty será reprogramado debido al inicio de la edición 2026 de la Copa Libertadores. Cerro Porteño será el representante paraguayo en el torneo continental que se celebrará desde este domingo, en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa.

Estos son los cinco cotejos que serán disputados:

Viernes 22 de mayo

21:00 San Cristóbal vs. Recoleta FC, en el polideportivo de los locales;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

21:00 Coronel Escurra vs. 3 de Mayo, en cancha de Escurra, en Barrio Obrero.

Sábado 23 de mayo

13:30 Afemec vs. Star’s Club, polideportivo del club Sol de América (en vivo por Tigo Sports);

20:30 Deportivo Santaní vs. Presidente Hayes, polideportivo municipal de Santaní;

20:30 Sol/Campoalto vs. Olimpia, polideportivo del club Sol de América.

* Principales posiciones. Cumplidas las cinco primeras fechas, Cerro Porteño es el líder con 11 puntos, seguido por Afemec, Olimpia y Exa Ysaty con 10 unidades.

Star’s Club y San Cristóbal siguen de cerca al lote, con 8 puntos.