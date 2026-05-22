Video: brutal agresión en la final de los JEEN en Paraguarí

En las imágenes se observa el momento en que uno de los jugadores cae al suelo y recibe peligrosos golpes en la cabeza con punta de pie por parte de una turba, situación que generó indignación y preocupación entre los presentes. Esta sería la segunda víctima del Colegio San Roque González de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 1ª de Paraguarí, el incidente ocurrió en horas de la mañana en el Polideportivo Municipal, ubicado en el barrio San Miguel. Según el reporte policial, el hecho se originó tras una falta durante la disputa del balón y la reacción de uno de los atletas —que sería del Colegio Santo Tomás—, quien habría pateado al jugador del San Roque.

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La situación derivó en la expulsión de un jugador, lo que habría desencadenado los incidentes entre los participantes dentro del campo de juego.

La Policía indicó que no se registraron heridos de gravedad y que tampoco se presentó denuncia formal por parte de los padres ni de los directivos de las instituciones involucradas.

El procedimiento fue controlado mediante la intervención de agentes de Prevención y Seguridad, además del personal del Departamento de Eventos Deportivos, bajo la supervisión del subjefe de comisaría, oficial primero PS Luciano Guanes.