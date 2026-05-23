La Euroliga se muestra "optimista" sobre la renovación del Real Madrid

"Yo entiendo que todo el mundo es libre para lo que quiera, pero también creo que el calendario condiciona la temporada que viene y necesitamos hacerlo en diez, quince días. Necesitamos tener respuestas porque tenemos que tomar decisiones", dijo Bueno a los medios, entre ellos EFE, con motivo de la Final a Cuatro en Atenas (Grecia).

"Al Madrid, yo creo que hay que esperar todo lo que puedas, por lo que aportan, ya no solo por marcas, sino por lo que aportan dentro de la organización", agregó.

El exjugador de baloncesto subrayó que a la Euroliga le "encanta" tener dentro al Madrid, y quieren contar con ellos en el futuro.

"Yo creo que ellos entienden el valor de la Euroliga", agregó Bueno, que ante la pregunta sobre la razón por la que no firman, respondió: "Eso tienes que preguntárselo a ellos".

"Yo lo único que puedo decir es que el Madrid, como bien sabéis, es un grandísimo equipo que está jugando la final aquí. Nos encanta tenerlo dentro. Estamos optimistas de que acabarán en la Euroliga si vienen con nosotros, porque hay muchas cosas que decir en el futuro y queremos contar con el Madrid con todas ellas", remarcó.

El club blanco aún no se pronunció oficialmente sobre si renovará su licencia para los próximos años o si optará por explorar una nueva competición impulsada por la NBA y la FIBA, cuyo inicio está previsto a partir de octubre de 2027.

La Euroliga cuenta actualmente con trece clubes propietarios con presencia asegurada, entre ellos el propio Real Madrid, mientras se exploran posibles colaboraciones estratégicas con la NBA Europa.

Así, el Real Madrid permanece en la actualidad como único club que aún no ha dado su respuesta definitiva. De no renovar su licencia, dejaría de disputar la competición a partir de la próxima temporada.