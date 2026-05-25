Dura caída de Cerro Porteño en la Libertadores de futsal

Con la victoria de Colo Colo sobre Cerro Porteño 5-1 y el triunfo del Lyon de Cali contra el Nacional de Montevideo 3-1, todos los equipos del Grupo C de la Copa Libertadores de futsal están con 3 unidades.
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El gol azulgrana ante el Cacique trasandino fue señalado por Diego Poggi.
La vigesimocuarta edición del certamen se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa (Río Grande del Sur), hasta el próximo domingo, con 12 elencos divididos en tres series.
El sistema de competición establece el paso directo a cuartos de final los dos elencos de mayor puntaje por serie, más los dos mejores terceros.
Marcadores del Grupo C
Primera fecha: Nacional 7-Colo Colo 2 y Cerro Porteño 3-Lyon de Cali 2.
Segunda: Lyon de Cali 3-Nacional 1 y Colo Colo 5–Cerro Porteño 1.
Este martes se disputarán los partidos de la tercera fecha: Cerro Porteño-Nacional y Lyon-Colo Colo.