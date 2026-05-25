Polideportivo
25 de mayo de 2026 a la - 13:31

Dura caída de Cerro Porteño en la Libertadores de futsal

Diego Poggi, autor del gol de Cerro Porteño, maniobra durante el partido de este lunes contra Colo Colo, en Carlos Barbosa.
Diego Poggi, autor del gol de Cerro Porteño, maniobra durante el partido de este lunes contra Colo Colo, en Carlos Barbosa.Cerro Porteño futsal

Cerro Porteño sufrió este lunes una dura caída contra el Colo Colo de Chile por 5-1, en la segunda fecha de la Copa Libertadores de futsal, que se disputa en Brasil. Los cuatro componentes del Grupo C se encuentran con 3 puntos. Los clasificados a cuartos de final surgirán este martes.

Por ABC Color

Con la victoria de Colo Colo sobre Cerro Porteño 5-1 y el triunfo del Lyon de Cali contra el Nacional de Montevideo 3-1, todos los equipos del Grupo C de la Copa Libertadores de futsal están con 3 unidades.

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El gol azulgrana ante el Cacique trasandino fue señalado por Diego Poggi.

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La vigesimocuarta edición del certamen se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa (Río Grande del Sur), hasta el próximo domingo, con 12 elencos divididos en tres series.

El sistema de competición establece el paso directo a cuartos de final los dos elencos de mayor puntaje por serie, más los dos mejores terceros.

Marcadores del Grupo C

Primera fecha: Nacional 7-Colo Colo 2 y Cerro Porteño 3-Lyon de Cali 2.

Segunda: Lyon de Cali 3-Nacional 1 y Colo Colo 5–Cerro Porteño 1.

Este martes se disputarán los partidos de la tercera fecha: Cerro Porteño-Nacional y Lyon-Colo Colo.