Polideportivo
25 de mayo de 2026 a la - 20:36

El balón empezará a rodar en la División de Honor del futsal FIFA

Coronel Escurra fue el campeón 2025 del torneo de Honor, y este año ya milita en la Liga Premium.
Coronel Escurra fue el campeón 2025 del torneo de Honor, y este año ya milita en la Liga Premium.

La Divisional de Honor, el segundo escalafón del futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ha definido el camino que recorrerán los 10 clubes en el torneo de la presente temporada. El campeón y el vice ascenderán a la Premium, la principal categoría del futsal.

Por ABC Color

El torneo de Honor del futsal FIFA arrancará este jueves 28 de mayo, con la participación de los siguientes clubes: Universidad Americana, Sport Colonial, Deportivo Humaitá, Deportivo Sajonia, Sportivo Ameliano, Villa Virginia, Fernando de la Mora, Filosofía, 3 de Noviembre y San Gerónimo.

La primera fecha programa estos cotejos:

Sportivo Ameliano vs. Deportivo Sajonia

3 de Noviembre vs. Villa Virginia

Fernando de la Mora vs. Universidad Americana

Sport Colonial vs. Filosofía UNA

Deportivo Humaitá vs. San Gerónimo

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* Sistema de disputa. El torneo contará con cuatro fases.

La primera fase será de “todos contra todos”, totalizando 9 fechas, de donde clasificarán 8 clubes, para la disputa de la siguiente etapa.

La segunda fase será de cuartos de final, con partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los cuatro mejores ubicados de la fase 1.

Los cruces serán: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

La tercera fase será semifinal. Los escenarios serán neutrales: Se cruzarán el ganador del primer partido vs. el del cuarto, y el ganador del segundo vs. el del tercero.

La cuarta fase será final única, en escenario neutral.

El campeón y vice ascenderán a la principal categoría del futsal metropolitano, la Liga Premium.

Los ascendidos al cuadro Premium de la temporada pasada fueron Coronel Escurra, campeón de la División de Honor y su escolta Deportivo Santaní, los que actualmente se encuentran disputando el certamen de la principal división del futsal.