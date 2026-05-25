El balón empezará a rodar en la División de Honor del futsal FIFA

El torneo de Honor del futsal FIFA arrancará este jueves 28 de mayo, con la participación de los siguientes clubes: Universidad Americana, Sport Colonial, Deportivo Humaitá, Deportivo Sajonia, Sportivo Ameliano, Villa Virginia, Fernando de la Mora, Filosofía, 3 de Noviembre y San Gerónimo.

La primera fecha programa estos cotejos:

Sportivo Ameliano vs. Deportivo Sajonia

3 de Noviembre vs. Villa Virginia

Fernando de la Mora vs. Universidad Americana

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Sport Colonial vs. Filosofía UNA

Deportivo Humaitá vs. San Gerónimo

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* Sistema de disputa. El torneo contará con cuatro fases.

La primera fase será de “todos contra todos”, totalizando 9 fechas, de donde clasificarán 8 clubes, para la disputa de la siguiente etapa.

La segunda fase será de cuartos de final, con partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los cuatro mejores ubicados de la fase 1.

Los cruces serán: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

La tercera fase será semifinal. Los escenarios serán neutrales: Se cruzarán el ganador del primer partido vs. el del cuarto, y el ganador del segundo vs. el del tercero.

La cuarta fase será final única, en escenario neutral.

El campeón y vice ascenderán a la principal categoría del futsal metropolitano, la Liga Premium.

Los ascendidos al cuadro Premium de la temporada pasada fueron Coronel Escurra, campeón de la División de Honor y su escolta Deportivo Santaní, los que actualmente se encuentran disputando el certamen de la principal división del futsal.