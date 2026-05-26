¿Dónde y a qué hora ver el partido Cerro Porteño vs. Nacional por el pasaje a cuartos de la Libertadores de futsal?

Los paraguayos disputarán el juego contra los orientales este martes, buscando meterse entre los 8 mejores de la Libertadores de futsal FIFA.

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¿Dónde y a qué hora ver el cotejo?

El azulgrana y el Bolso se enfrentarán en la mañana de este martes en el gimnasio Sergio Luiz Guerra de Carlos Barbosa, Brasil, por la fecha 3 del Grupo C.

El cotejo arrancará a las 10:00 de este martes, y las alternativas del partido se podrán seguir por 📺 YouTube/Libertadores de la Conmebol.

El pase a cuartos seguro, solo con el triunfo

Cerro Porteño, que por ahora está último en el Grupo C, por diferencia de goles, buscará la victoria contra Nacional para clasificar directamente, sin importar el resultado del partido Lyon Cali de Colombia vs. Colo-Colo de Chile, que se disputará a continuación.

Por el momento los cuatro integrantes de esta serie se encuentran con 3 puntos.

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En los pasos previos, el cuadro paraguayo consiguió la victoria en el arranque, derrotando al colombiano Lyon Cali, mientras que este lunes, perdió contra Colo-Colo.

A la siguiente fase avanzarán los dos primeros de las tres series, y los dos mejores terceros.

Este lunes consiguieron la clasificación el anfitrión Carlos Barbosa y Boca Juniors de Argentina, por el Grupo A.

Por el “B” ya avanzaron a la siguiente fase Magnus Futsal de Brasil y Centauros de Venezuela.

* Posiciones. A falta de la última fecha grupal, las posiciones están así:

Grupo A: Carlos Barbosa 6 puntos, Boca 6, Fantasmas de Bolivia 0, Peñarol de Uruguay 0.

Grupo B: Magnus 6 puntos, Centauros 6, Divino Niño de Ecuador 0, Panta Walon de Perú 0.

Grupo C: Nacional 3 puntos, Lyon 3, Colo-Colo 3 y Cerro Porteño 3.