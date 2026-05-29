35-5: "Las Leonas7" caen en su debut ante Canadá

El conjunto español se vio sorprendido, ya de inicio, por la veloz Asia Hogan-Rochester que, además, se mostró muy efectiva en la transformación a palos, lo que dejó un 7-0 en el minuto 1, que dejaba constancia de la dificultad que iban a encontrar las de María Ribera para luchar por la victoria.

De hecho, los nervios, esa responsabilidad de hacer un buen papel ante su afición, pasaron factura a las españolas, que no lograban superar la barrera defensiva de las rivales ni hallar continuidad en el juego.

Por contra, las canadienses siguieron aprovechando los espacios dejados por la defensa española para colarse, dos veces más, antes del descanso, de la mano de la misma autora del primer ensayo, y de Alysha Corrigan.

Justo antes de esa última marca de las locales, la experimentada Juana Stella tuvo que retirarse, lesionada. Una mala noticia para el conjunto nacional, en el primer duelo de las Series Mundiales de Valladolid.

En la segunda mitad, España apretó los dientes y salió con intensidad, para tratar de recortar diferencias, lo que logró a través de María García, tras una buena jugada y efectivos offloads, para poner el 21-5.

Pero no había tampoco logró contener el empuje y la mayor mordiente ofensiva de las de Canadá, que añadiría otros dos ensayos con conversión de Carmen Izyk y Taylor Perry, con los que establecerían el definitivo 35-5.

35- Canadá: Charity Williams, Carmen Izyk, Alysha Corrigan, Florence Symonds, Olivia Apps, Asia Hogan-Rochester, Breanne Nicholas. También jugaron Savannah Bauder, Taylor Perry.

5- España: Marta Fresno, María Calvo, Olivia Fresneda, Juana Stella, Carmen Miranda, María García, Marta Cantabrana. También jugaron Jimena Blanco Hortiguera, Denisse Gortazar.

Anotación: 7-0 (m.1), ensayo de Asia Hogan-Rochester que convierte ella misma. 14-0 (m.5), ensayo de Asia Hogan Rochester, que pasa ella misma. 21-0 (m.7), ensayo de Alysha Corrigan que transforma Olivia Apps. 21-5 (m.9), ensayo de María García. 28-5 (m.11), ensayo de Carmen Izyk que convierte Olivia Apps. 35-5 (m.14), ensayo de Taylor Perry que pasa Savannah Bauder.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla ante unos 2.000 espectadores.