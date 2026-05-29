Jefferson Pérez: "Marchar por la Gran Vía de Madrid es hacerlo por el corazón del planeta"

Jefferson Pérez, una de las grandes leyendas de la marcha mundial, fue reconocido por la organización del Gran Premio Internacional Madrid Marcha para América Latina por "una trayectoria que marcó una época y abrió definitivamente la dimensión global de la marcha latinoamericana".

"Cada vez que me dicen leyenda me recuerdan los años que han pasado desde esas victorias. Mi gratitud es enorme por esta invitación y por eso agradezco al equipo por hacer un evento en el corazón del planeta. Madrid es una de las capitales más grandes del mundo y aquí vamos a ver a los mejores marchadores del mundo y a los que llegan pidiendo oportunidades, al igual que los miles de inmigrantes que llegan a España pidiendo oportunidades", dijo Jefferson, durante la presentación del evento.

"Me alegra ver que a cada uno que llega a Madrid se le abre la puerta y el corazón para estar en la tierra de las oportunidades. Estamos en un periodo de intercambio. Hoy mismo estuve con empresarios españoles que implementan tecnología en Ecuador. Es muy bonito ver ese intercambio de respeto mutuo de cultura, tradiciones y emblemas", señaló.

El deportista ecuatoriano, de 51 años, aseguró que si empieza a recordar momentos históricos de la marcha se le ocurren el "coliseo en el Mundial de Roma, la Torre Eiffel en los Juegos Olímpicos de París y en la Gran Vía en el corazón de Madrid, el corazón del mundo",

"Siempre digo una frase que puede definirnos: 'La fortaleza del espíritu se inicia con la disciplina del cuerpo'", concluyó el marchador peruano, que, como embajador para América Latina de la prueba, verá en la Gran Vía de Madrid a algunos de los mejores atletas del mundo.

Entre los participantes está el brasileño Caio Bonfim, dos veces segundo en Madrid en 2023 y 2025 y campeón del mundo de 20 km el pasado año en Tokio, el sueco Perseus Karlstrom, campeón de Europa y varias veces medallista mundial, y el italiano Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio y campeón del mundo.

La representación española estará encabezada por el catalán Paul McGrath, medallista mundial y subcampeón de Europa, además del madrileño Diego García Carrera, diploma olímpico, medallista europeo, reciente medalla de plata en la Copa del Mundo de Brasilia y uno de los impulsores deportivos de Madrid Marcha.

La dimensión de la competición femenina será otro de los grandes atractivos de esta edición. México acudirá con una delegación de gran nivel encabezada por Alegna González, subcampeona del mundo, que estará acompañada por Sofía Ramos, Valeria Ortuño y Ximena Serrano, mientras que Ecuador lo hará con Magaly Bonilla, David Hurtado y Jordy Jiménez Arrobo.

Italia presentará un equipo de enorme nivel competitivo con Francesco Fortunato, Aldo Andrei, Giulia Gabriele, Giada Traina y Federica Curiazzi.

El cartel internacional se completará con representantes de Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Turquía, China, Etiopía, Argelia, Colombia y Perú reforzando el carácter internacional del Gran Premio Madrid Marcha.