29 de mayo de 2026 a la - 12:20
La paraguaya Jazmín Mendoza, primera baja en el Guardés 2026-27
Vigo (España), 29 may (EFE).- La internacional paraguaya Jazmín Mendoza no continuará la próxima temporada en el Mecalia Atlético Guardés, de la máxima categoría del balonmano femenino español, al que llegó en el verano de 2024 procedente del San José Obrero, de División de Honor Oro (segunda división).
La extremo cierra su etapa en el vigente campeón de la Copa Europea después de haber vivido “dos años muy bonitos e intensos” que le ayudaron a consolidarse en el equipo.
Mendoza es la primera baja confirmada en la plantilla para la próxima temporada 2026-27.