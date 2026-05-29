Muere un piloto tras un accidente en el Rally Taklimakan, en el noroeste de China

El accidente involucró al coche número 179 del equipo chino 'Yunlian Racing Team' el pasado 26 de mayo y, según un comunicado del comité organizador, las fuerzas de rescate terrestres y aéreas fueron activadas inmediatamente después de que el centro de mando recibiera la alerta.

Pese a los esfuerzos de rescate en el lugar y al tratamiento hospitalario, el piloto Zhang Xiujun falleció a causa de las heridas.

Los organizadores de la carrera expresaron su profundo pesar, trasladaron sus condolencias a la familia y señalaron que están cooperando con las partes implicadas mientras se investigan las causas del accidente.

El Rally Taklimakan de China, iniciado en 2005, es una de las principales competiciones asiáticas de este tipo y se celebra en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste del país. Esta edición recorre durante 19 días -del 16 de mayo al 3 de junio- más de 8.000 kilómetros por terrenos, en su mayoría, desérticos.