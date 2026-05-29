Rememoran las primeras actuaciones de Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe

En esta misma línea, el Copur indicó que en esa segunda cápsula se exhiben las primeras participaciones de Puerto Rico en dicha competencia deportiva, comenzando con La Habana 1930 y posteriormente San Salvador 1935.

En la capital cubana, Puerto Rico compitió con una delegación de 12 atletas en atletismo, tenis y tiro, logrando conquistar tres medallas de plata.

Los medallistas puertorriqueños fueron Manuel Luciano, quien obtuvo plata en salto con pértiga, y Eugenio Guerra, subcampeón en los 200 metros lisos. Puerto Rico también ganó medalla de plata en la prueba de Fusil Militar por equipos en tiro.

Cinco años más tarde, en San Salvador 1935, Puerto Rico dio un salto histórico en el deporte regional al competir con una delegación de 35 atletas en atletismo, baloncesto, tiro y voleibol.

Aquella delegación conquistó un total de 15 medallas: cinco de oro, cinco de plata y cinco de bronce. De los 35 atletas participantes, 34 regresaron a Puerto Rico con al menos una medalla.

San Salvador 1935 también marcó la primera ocasión en que Puerto Rico desfiló con su bandera nacional en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, teniendo como abanderado a Luciano.

Los primeros campeones centroamericanos de Puerto Rico fueron Fernando Torres Collac en impulso de bala, Eber Sabater en salto con pértiga, Juan Luyanda en salto alto, José Antonio Figueroa en lanzamiento de jabalina y Jesús Acosta en tiro.

La cápsula también recuerda el histórico recibimiento que tuvo la delegación puertorriqueña al regresar a la Isla tras los Juegos de San Salvador.

El material y la investigación histórica que sustentan esta iniciativa para el desarrollo de las cápsulas estuvieron a cargo del periodista e historiador Carlos Uriarte.

La redacción de cada pieza fue encomendada al polifacético y creativo escritor Hermes Ayala, mientras que la actriz Cordelia González aportó su magistral voz para dar vida a cada una de ellas.