Vingegaard: "Me alegro por la victoria de Kuss, siempre ha estado a mi lado"

"Nuestro plan era tener a un corredor en la escapada, por si se mantenía en las subidas. De esa forma, tendría una pequeña posibilidad de ganar. Y lo consiguió. Estoy muy contento de que Sepp haya ganado esta etapa. Para mí también es muy especial. Siempre ha estado a mi lado en mis victorias en grandes vueltas. Siempre me ha apoyado, sin pedir nada a cambio", explicó el líder en meta.

Para Vingegaard, el hecho de que Kuss tenga victorias en las tres 'grandes' "es una recompensa merecida" a la trayectoria del ciclista estadounidense.

"Le dije que podía intentarlo y aprovechó su oportunidad. Se lo merece de verdad. También me alegra que haya ganado una etapa en cada gran vuelta. Sepp me acababa de decir que nunca lo conseguiría. En cierto modo, también es una merecida recompensa a su trayectoria. Es especial para todo el equipo", comentó.

Vingegaard se mostró "preparado" para afrontar este sábado la última etapa comprometida de montaña, a un solo día de llegar a Roma.

"Tendremos que estar preparados para mañana. El equipo ha demostrado una vez más su fortaleza. No tuve ningún problema, gracias a mi equipo", señaló.

Ante todo, el ciclista danés se mantiene concentrado, ya que no es partidario de cantar victoria hasta el último metro.

"Soy de los que se mantienen concentrados hasta llegar a Roma. No pierdo la concentración. Intento dar lo mejor de mí cada día. No estás en Roma hasta que llegas allí", resaltó.