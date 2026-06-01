Con el partidazo Atenas - 12 de Junio se abre la fecha 5 de la Copa de Oro, este miércoles

Bien ubicados en el Grupo B de la Copa de Oro del salonismo, Atenas y 12 de Junio protagonizarán el duelo que abrirá la quinta ronda de juegos del certamen.
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El partido será desde las 21:00, en cancha de Fomento de Barrio Obrero. Atenas escolta al líder La Merced, mientras el “12″ está 2 puntos atrás.
Los partidos
Grupo A
Jueves 4 de junio
Artemios FC vs. Simón Bolívar (cancha de Fomento)
San Antonio vs. Cerro Corá (Ytororó)
29 de Septiembre vs. Sportivo José Meza (cancha de “29″)
Libre: Deportivo Primor
Grupo B
Miércoles 3 de junio
Atenas vs. 12 de Junio (Fomento)
Jueves 4 de junio
Villeta FC vs. Independiente de Barrio Obrero
Viernes 5 de junio
Fomento de Barrio Obrero vs. Nuestra Señora de la Asunción Club (Fomento)
Libre: Atlético La Merced
Posiciones
La tabla de posiciones está así:
Grupo A
1° Sportivo José Meza de Ñemby 8 puntos
2° Simón Bolívar de Trinidad 5 puntos
3° Cerro Corá de Lambaré 5 puntos
4° 29 de Septiembre de B° San Antonio 3 puntos
5° Artemios FC de B° Santa Ana 2 puertos
6° San Antonio de San Antonio 1 punto
7° Deportivo Primor de Trinidad 0.
Grupo B
1° La Merced de Ñemby 6 puntos
2° Deportivo Atenas de Barrio Obrero 5 puntos
3° Villeta FC de Villeta 4 puntos
4° 12 de Junio de B° Jara 4 puntos
5° Fomento de Barrio Obrero 2 puntos
6° Independiente de Barrio Obrero 1 punto
7° Nuestra Señora de la Asunción Club de Trinidad 0.