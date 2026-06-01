Polideportivo
01 de junio de 2026 a la - 20:08

Con el partidazo Atenas - 12 de Junio se abre la fecha 5 de la Copa de Oro, este miércoles

Deportivo Atenas, sigue de cerca al puntero Atlético La Merced, en el Grupo B de la Copa de Oro de fútbol de salón y de ganar tomará la vanguardia.
Deportivo Atenas, sigue de cerca al puntero Atlético La Merced, en el Grupo B de la Copa de Oro de fútbol de salón y de ganar tomará la vanguardia.

Deportivo Atenas y 12 de Junio protagonizarán el partido de apertura de la Fecha 5 de la Copa de Oro de fútbol de salón, que concluirá entre el jueves y viernes con cinco cotejos.

Por ABC Color

Bien ubicados en el Grupo B de la Copa de Oro del salonismo, Atenas y 12 de Junio protagonizarán el duelo que abrirá la quinta ronda de juegos del certamen.

Lea más: José Meza sumó cuarto triunfo

El partido será desde las 21:00, en cancha de Fomento de Barrio Obrero. Atenas escolta al líder La Merced, mientras el “12″ está 2 puntos atrás.

Los partidos

Grupo A

Jueves 4 de junio

Artemios FC vs. Simón Bolívar (cancha de Fomento)

San Antonio vs. Cerro Corá (Ytororó)

29 de Septiembre vs. Sportivo José Meza (cancha de “29″)

Libre: Deportivo Primor

Grupo B

Miércoles 3 de junio

Atenas vs. 12 de Junio (Fomento)

Jueves 4 de junio

Villeta FC vs. Independiente de Barrio Obrero

Viernes 5 de junio

Fomento de Barrio Obrero vs. Nuestra Señora de la Asunción Club (Fomento)

Libre: Atlético La Merced

Posiciones

La tabla de posiciones está así:

Grupo A

1° Sportivo José Meza de Ñemby 8 puntos

2° Simón Bolívar de Trinidad 5 puntos

3° Cerro Corá de Lambaré 5 puntos

4° 29 de Septiembre de B° San Antonio 3 puntos

5° Artemios FC de B° Santa Ana 2 puertos

6° San Antonio de San Antonio 1 punto

7° Deportivo Primor de Trinidad 0.

Grupo B

1° La Merced de Ñemby 6 puntos

2° Deportivo Atenas de Barrio Obrero 5 puntos

3° Villeta FC de Villeta 4 puntos

4° 12 de Junio de B° Jara 4 puntos

5° Fomento de Barrio Obrero 2 puntos

6° Independiente de Barrio Obrero 1 punto

7° Nuestra Señora de la Asunción Club de Trinidad 0.