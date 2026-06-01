Sebastián Acuña conquista el L’Étape Paraguay Encarnación 2026 y lidera una brillante actuación nacional

La competencia, una de las más importantes del calendario de ruta en Paraguay, reunió a cientos de ciclistas que desafiaron los exigentes recorridos de 30, 61,5 y 141 kilómetros en un ambiente de fiesta deportiva que convirtió a la capital de Itapúa en el epicentro del ciclismo regional.

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En la distancia reina de 141 kilómetros, Carlos Sebastián Acuña fue el gran protagonista al quedarse con la victoria general tras completar el recorrido en un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 50 segundos. Además de conquistar el primer lugar en la clasificación absoluta, el pedalista paraguayo se adjudicó el premio de montaña y la distinción al mejor ciclista joven de la competencia.

La paraguaya Catia Rojas también brilló en la prueba principal al imponerse en la rama femenina con un registro de 3 horas, 48 minutos y 58 segundos.

El dominio del Paraguay Cycles Club fue notable en la categoría Élite masculina. Acuña lideró el podio, mientras que Antonio Alfonso finalizó en la tercera posición y Carlos Domínguez completó una destacada actuación con el cuarto puesto.

En la distancia de 61,5 kilómetros, Santiago Federico Ramúa Garrido se quedó con la victoria masculina al marcar 1 hora, 44 minutos y 42 segundos, mientras que la brasileña Priscilla Paula de Oliveira Prado fue la mejor entre las damas con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 18 segundos.

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Por su parte, la prueba de 30 kilómetros tuvo como ganadores a Diego Hatschbach (52:13) y Andrea Giosa (54:49).

Entre las clasificaciones especiales, Paola Sosa y Andrés Arce conquistaron las metas sprint de los 141 kilómetros, mientras que Paula de Oliveira Prado y Ramón Ariel Vera se impusieron en los 61,5 kilómetros. En la montaña, los vencedores fueron Paola Sosa y Sebastián Acuña en la distancia principal, y Paula de Oliveira Prado junto a Axel Prieto en el recorrido intermedio.

Asimismo, Peter L’Hoster se quedó con el primer puesto de la categoría Master D, mientras que Óscar Enrique Nicolicchia obtuvo el segundo lugar en la categoría Master C.

La exitosa jornada deportiva dejó una nueva página en la historia del ciclismo paraguayo y confirmó el crecimiento sostenido de esta disciplina en el país. Tras el éxito en Encarnación, la organización ya fijó su próxima cita: San Bernardino recibirá la siguiente edición el próximo 13 de septiembre.