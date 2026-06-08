Otto López se despacha en 2026 como uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas

En 2023, López inició la temporada en la sucursal Triple A de los Azulejos y tras disputar 84 partidos sufrió una lesión que le obligó a perderse casi dos meses en las menores.

Toronto no lo incluyó en su róster de 40 jugadores para la temporada de 2024 y fue reclamado por el equipo grande de los Marlins, con el que bateó para promedio de .270, disparando 109 indiscutibles en 403 turnos.

El jugador, de 27 años, pegó seis cuadrangulares, remolcó 39 vueltas y tuvo un porcentaje de embasarse de .313 y un 'slugging' de .377. La suma de estas dos estadísticas (OPS) fue de .690.

Con otro año (2025) libre de lesiones, sus números se consolidaron en hits (134), cuadrangulares (15) y remolcadas (77), aunque bajó en su promedio de bateo, .246.

Lo mejor de López estaba por verse. En la temporada 2026 se ha convertido en uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas y en el más efectivo entre los dominicanos.

Batea para .336, segundo en ese encasillado en la Liga Nacional. En 65 partidos ha conectado 86 imparables, entre estos 5 jonrones, 16 dobletes, 27 vueltas remolcadas y 36 anotadas.

En las estadísticas de nueva generación López acumula un WAR (victorias por jugador reemplazo) de 2.9, por encima del promedio de las Grandes Ligas.

Lidera a los Marlins en partidos jugados, promedio al bate, turnos, hits, dobletes, 'slugging' y OPS.

A los números ofensivos se suman la versatilidad para jugar varias posiciones, así como su velocidad corriendo las bases y su efectivo desempeño en las paradas cortas.

Su mejora como jugador la atribuye a la confianza que le ha generado la experiencia.

"Cuando me paro en el plato pienso en que soy el mejor", ha expresado López sobre el ritmo de su gran temporada.