Empiezan las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol

Los cuatro semifinalistas del torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026 disputarán sus primeros encuentros en el Top 4, que serán duelos al mejor de cinco partidos.

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Este jueves se inicia la segunda etapa de la LNB y los enfrentamientos serán entre el primer y cuarto clasificados en la fase regular, y, el segundo contra el tercero.

Los choques serán: Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo y Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

Los no clasificados están disputando la Copa “Estadio Comuneros”: Deportivo Amambay, Deportivo Campoalto, Club Atlético Ciudad Nueva y San Alfonzo de Minga Guazú.

En cuanto al Top 4, los juegos de este jueves serán:

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19:30 Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo, en el “León Coundou”;

20:00 Olimpia Kings vs. Colonias Gold, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

Los siguientes encuentros, con localías invertidas, serán el juego 2 de la serie, el lunes 15 de junio, mientras el tercero se prevé para el 18 de este mes.

De ser necesarios, el cuarto juego será el lunes 22 y el quinto el jueves 25 de junio, próximos.

Copa Comuneros

Este jueves se disputará la tercera y última fecha del torneo Copa “Estadio Comuneros”, previa a las finales:

19:30 Club Deportivo Amambay vs. San Alfonzo de Minga Guazú, en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero;

20:30 Deportivo Campoalto vs. Club Atlético Ciudad Nueva, en el polideportivo del Comando Logístico.

* Posiciones: En la tabla de posiciones lidera el ya clasificado finalista Deportivo Amambay con 2 triunfos (4 puntos), seguido por Campoalto y San Alfonzo con 3, Ciudad Nueva 2.

Amambay ya es finalista, y este jueves surgirá el segundo, donde la disputa está entre Campoalto y San Alfonzo.