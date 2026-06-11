Junta de Ñeembucú distingue a una atleta pilarense por su trayectoria internacional

La Junta Departamental de Ñeembucú otorgó un reconocimiento a la atleta pilarense Cindy Mariel Ramos Benítez por su destacada trayectoria deportiva y los logros tanto a nivel nacional como internacional.

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El acto se realizó en la sala de sesiones “Mujeres Ñeembuqueñas”, donde los miembros del órgano legislativo departamental oficializaron la distinción aprobada por unanimidad.

La iniciativa fue presentada por la concejal departamental Ana Stete (ANR), quien destacó los importantes méritos deportivos de la joven futbolista, tanto en las filas del Club Atlético Mineiro de Brasil como vistiendo la camiseta de la selección paraguaya.

La entrega de la distinción estuvo a cargo de la concejal Ana Stete (ANR) y del presidente de la Junta Departamental, David Cardozo (ANR).

Durante el acto, las autoridades resaltaron que Cindy Ramos se ha consolidado como una de las principales referentes del deporte ñeembucuense, llevando en alto el nombre de Pilar y del Paraguay en competencias internacionales.

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Visiblemente emocionada, la atleta agradeció el reconocimiento y recordó el sacrificio realizado a lo largo de su carrera.

“Fueron muchos años de sacrificio, de replantearme si este realmente era mi sueño. Hoy sigo esforzándome para abrir puertas a las nuevas generaciones”, expresó.

Sobre su incorporación al Club Atlético Mineiro, señaló que representa un paso fundamental en su carrera profesional.

“Significa muchísimo para mí. Es el primer paso de lo que siempre soñé desde niña. Estoy en el exterior llevando en alto la bandera del Paraguay y de Pilar”, manifestó.

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En relación con su participación en la selección paraguaya femenina, destacó la consolidación del grupo y el compromiso de seguir luchando por la clasificación a una Copa del Mundo.

“Nos hemos consolidado como equipo. Estuvimos muy cerca de lograr la clasificación, pero vamos a seguir trabajando para alcanzar el objetivo y que la selección esté donde se merece: en un Mundial”, afirmó.

Trayectoria

Cindy Mariel Ramos Benítez inició su carrera deportiva participando en los Juegos Estudiantiles cuando era alumna del Colegio Italiano Santo Tomás.

Durante la pandemia fue invitada a integrar un equipo de fútbol de salón vinculado al Club Sport Guaraní, desde donde llamó la atención de los captadores de talento.

Posteriormente fue fichada por el Club Olimpia y más tarde dio el salto internacional al incorporarse al Club Atlético Mineiro de Brasil. Paralelamente, logró consolidarse en la selección paraguaya absoluta femenina.