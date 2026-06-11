Polideportivo
11 de junio de 2026 a la - 13:06

Serena Williams se despide de Queen’s por lesión de Mboko

Serena Williams se despidió del torneo de Queen’s (Londres, Reino Unido), debido a la lesión de su pareja Victoria Mboko.
Serena Williams se despidió del torneo de Queen’s (Londres, Reino Unido), debido a la lesión de su pareja Victoria Mboko.073842+0000 ADRIAN DENNIS

El regreso a las pistas de la estadounidense Serena Williams llegó a su fin en el torneo de Queen’s después de que su compañera de dobles, la canadiense Victoria Mboko, se retirara por una lesión en la rodilla izquierda.

Por ABC Color

Serena Williams, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, había reaparecido esta semana en la competición oficial tras casi cuatro años alejada del circuito profesional y consiguió la victoria el pasado martes, en primera ronda, ante Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe por 7-6 (2) y 6-2.

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La estadounidense y Mboko tenían previsto disputar este jueves los cuartos de final del torneo de dobles, pero la lesión sufrida por la joven canadiense obligó a cancelar su participación.

Mboko, de 19 años, se lesionó durante su encuentro individual ante la checa Karolína Plíškova, disputado el pasado martes.

Cuando perdía por 6-2 y 4-3, la canadiense cayó al suelo tras una acción en la que se dañó la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas después de recibir asistencia médica.

Como consecuencia de su retirada, la pareja formada por la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund avanzó directamente a las semifinales del torneo londinense.

De este modo, concluye el retorno de Serena Williams a la competición, en un torneo que suponía su primera aparición oficial desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 y en el que, según varios medios británicos, puede suponer como preparación para disputar Wimbledon.