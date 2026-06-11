Wimbledon aumenta en 20% ingresos para los tenistas

Roland Garros, que terminó el 7 de junio, estuvo marcado este año por las reivindicaciones financieras de varias estrellas del circuito, que reclaman un porcentaje más importante de los ingresos en los torneos de Grand Slam.

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Para la edición 2026 de Wimbledon, que arranca el 29 de junio, la dotación alcanza el récord de 64,2 millones de libras (85,9 millones de dólares) respecto a los 53,5 millones de libras del año pasado.

Se trata “de largo del aumento anual más importante de la historia” del torneo, declararon el jueves los organizadores.

En comparación, la edición 2025 había aumentado únicamente un 7% respecto a 2024. Los dos vencedores del torneo, masculino y femenino, ganarán 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), un aumento del 20%.

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La dotación para la primera ronda en categoría individual está establecida en 80.000 libras (107.064 dólares), una subida del 21%. “Espero que los jugadores reciban de forma favorable” este aumento, declaró en una rueda de prensa Deborah Jevans, presidenta del All England Club, organizador de Wimbledon.

“Siempre daremos prioridad a los jugadores, ya sea a través de las dotaciones, inversiones en instalaciones o en los servicios que proponemos”, aseguró.

La directora del torneo de Wimbledon, Sally Bolton, se reunió con un representante de los jugadores, Larry Scott, en Roland Garros para discutir la dotación. “Hemos dialogado, hemos hablado por correo electrónico y tuvimos una reunión en París”, explicó Deborah Jevans.

El torneo sobre hierba de Wimbledon se celebra entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio. La edición precedente fue ganada por Jannik Sinner en categoría masculina e Iga Swiatek en femenina.