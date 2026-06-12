La etíope Tsegay, doble campeona del mundo, sancionada cuatro meses por dopaje

A la atleta etíope se le detectó el metabolito del letrozol, una sustancia prohibida, empleada para inhibir la enzima que convierte la testosterona en estrógeno.

La etíope de 29 años ha sido sancionada en virtud de la regla 2.1 del Reglamento Antidopaje (ADR) relativa a la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista, y de la regla 2.2 relativa al uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o un método prohibido.

El positivo de Tsegay fue detectado durante un control fuera de competición realizado el pasado 5 de diciembre.

Posteriormente, la AIU le notificó la posible infracción de las normas antidopaje el 26 de enero de 2026 y ella respondió un día después explicando que le habían recetado letrozol para tratar "una afección médica diagnosticada", aportando documentos médicos y pruebas que lo acreditaban.

El 17 de febrero de 2026, Tsegay presentó una solicitud de Exención por Uso Terapéutico (AUT) ante World Athletics, que confirmó que el tratamiento de la atleta cumplía los requisitos.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rechazó su solicitud de que se le concediera una exención retroactiva por uso terapéutico, por lo que la atleta llegó a un acuerdo de resolución del caso con la AMA y la AIU para la suspensión de cuatro meses.

La duración de dicho castigo se basó en el grado de culpabilidad de Tsegay, su pronta admisión de la infracción, el hecho de que la presencia de letrozol cumplía con los estándares internacionales de la AMA y el reconocimiento de que se le habría concedido una ETU si la hubiera solicitado con la antelación necesaria.

Así, la etíope, medallista de bronce en los 5.000 metros de Tokio 2020; doble campeona del mundo (en los 5.000 de Eugene 2022 y en los 10.000 de Budapest 2023) y plusmarquista mundial en 1.500 metros, estará suspendida desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026.

De igual manera, todos los resultados competitivos de la deportista a partir del 5 de diciembre quedan ahora invalidados.