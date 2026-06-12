La maquinaria del Barça, a por la reconquista de Europa dos años después

Lejos queda el verano de transición marcado por hasta diez salidas, un escenario que invitaba a la incertidumbre. Sin embargo, el equipo que dirige Carlos Ortega no solo ha sostenido el proyecto, sino que lo ha elevado hasta firmar su octava Final a Cuatro consecutiva y la decimocuarta presencia en semifinales en las últimas diecisiete ediciones.

El proyecto azulgrana ha respondido con una solidez casi inquebrantable. Lejos de resentirse por la profunda renovación de la plantilla, los fichajes y los jugadores ya asentados han encajado en un engranaje competitivo que apenas ha mostrado fisuras. Más allá del tropiezo ante el Magdeburgo en la segunda jornada de la fase de grupos (21-22), el conjunto catalán lo ha ganado todo.

Con la Copa de España, la Liga Asobal, el Mundial de Clubes, la Supercopa Ibérica, la Supercopa de Cataluña y la reciente Copa del Rey ya en sus vitrinas, el balance final de la temporada volverá a medirse en clave europea. El equipo más laureado del continente aspira a su cuarta Liga de Campeones en los últimos seis años en un escenario que conoce bien y que exige precisión absoluta.

Aún permanece en la memoria la eliminación del curso pasado, con aquel gol sobre la bocina del alemán Tim Hornke que dio al traste con el sueño azulgrana en una ajustada semifinal ante el Magdeburgo (30-31). Un desenlace abrupto que marcó el final de un ciclo y aceleró la renovación de un grupo que ahora se presenta en Colonia más reforzado y con un claro impulso de revancha.

El destino ha querido, además, que el Barça haya esquivado a su particular bestia negra hasta una hipotética final. Antes, el camino pasa por el Aalborg, este sábado (18:00 CET), un rival que despierta buenos recuerdos en el conjunto azulgrana: las dos veces que se han enfrentado en este mismo escenario, el título se fue para la capital catalana, en 2021 y el último en 2024.

El conjunto danés regresa a la Final a Cuatro dos años después tras una eliminatoria agónica ante el Sporting de Portugal, resuelta por un global ajustado (31-31 y 37-36).

Ahora persigue su primera corona europea con una plantilla que combina el talento en la primera línea, donde destacan Thomas Arnoldsen, Juri Knorr y Mads Hoxer, con la experiencia bajo palos del incombustible Niklas Landin.

La otra semifinal (15:00 CET) reeditará la última final continental entre el vigente campeón, el Magdeburgo, y el Füchse Berlin.

El defensor del título aspira a su sexta 'Champions' para colocarse en solitario como el segundo equipo más laureado de la historia. Su identidad se sostiene en ataques largos y en la capacidad de desequilibrio en el uno contra uno de su primera línea, con Gisli Kristjansson, Felix Claar y Omar Magnusson como principales referentes.

En el otro lado de la pista, su fortaleza defensiva tiene nombre propio: Magnus Saugstrup, reconocido por la Federación Europea de Balonmano (EHF) como mejor defensor de las dos últimas temporadas, pieza clave de un bloque extremadamente incómodo de superar que llega además reforzado por su reciente título de la liga alemana.

Enfrente estará un Füchse Berlín liderado por Mathias Gidsel, tres veces mejor jugador del mundo y máximo goleador de la competición con 144 tantos. El internacional danés fue decisivo en los cuartos de final de enorme exigencia, resueltos en la tanda de penaltis ante el Veszprem húngaro, y buscará ahora conducir al conjunto berlinés hacia su primera corona europea en su segunda participación en la Final a Cuatro.